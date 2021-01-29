Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 января

Сегодня, 05:36

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 января.

  • Цифра дня – 17.
  • Цвет дня – зеленый и малахитовый.
  • Число удачи – 8.

В основе дня лежат ответы на многие вопросы через знаки судьбы. Среди основных плюсов дня сны, мечты и интуиция. При этом минусы дня несут жадность и апатию.

В бизнесе и инвестициях старайтесь подходить ко всему внимательно. Крупные траты лучше отложить.

Красота и здоровье: полезна будет ароматерапия, массаж и уход за кожей. А также очищение лимфы и кишечника. Уменьшите потребление тяжелой еды.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Переход в новую эру и глобальные перемены во всем мире: нумеролог дала прогноз на 2021 год Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Астрологи назвали тройку идеальных женщин по знаку Зодиака
Астрологи назвали тройку идеальных женщин по знаку Зодиака

Популярные статьи

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

26 январяЗвездно

Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье

26 январяВкусно

Как приготовить лазанью с мясным фаршем и соусом бешамель: пошаговый рецепт

26 январяФаново

Белорусы сделали ремонт в "хрущевке" всего за 5300 долларов: фото до и после

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Пьяная вишня. Рецепт любимого шоколадного торта Лизы Глинской
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
Оля Полякова похвасталась идеальной фигурой в бикини
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику
Ученые показали "коронавирусные легкие"
Ученые показали "коронавирусные легкие"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять