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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 січня

Сьогодні, 05:36

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 січня.

  • цифра дня – 17.
  • колір дня – зелений і малахітовий.
  • число удачі – 8.

В основі дня лежать відповіді на багато питань через знаки долі. Серед основних плюсів дня сни, мрії і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть жадібність і апатію.

У бізнесі та інвестиціях намагайтеся підходити до всього уважно. Великі витрати краще відкласти.

Краса і здоров'я: корисна буде ароматерапія, масаж і догляд за шкірою. А також очищення лімфи і кишечника. Зменшіть споживання важкої їжі.

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нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
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