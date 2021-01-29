Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 січня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 січня.
- цифра дня – 17.
- колір дня – зелений і малахітовий.
- число удачі – 8.
В основі дня лежать відповіді на багато питань через знаки долі. Серед основних плюсів дня сни, мрії і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть жадібність і апатію.
У бізнесі та інвестиціях намагайтеся підходити до всього уважно. Великі витрати краще відкласти.
Краса і здоров'я: корисна буде ароматерапія, масаж і догляд за шкірою. А також очищення лімфи і кишечника. Зменшіть споживання важкої їжі.
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