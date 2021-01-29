Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 29 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 29 січня.

цифра дня – 17.

– 17. колір дня – зелений і малахітовий.

– зелений і малахітовий. число удачі – 8.

В основі дня лежать відповіді на багато питань через знаки долі. Серед основних плюсів дня сни, мрії і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть жадібність і апатію.

У бізнесі та інвестиціях намагайтеся підходити до всього уважно. Великі витрати краще відкласти.

Краса і здоров'я : корисна буде ароматерапія, масаж і догляд за шкірою. А також очищення лімфи і кишечника. Зменшіть споживання важкої їжі.

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