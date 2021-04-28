Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 28 апреля.
- Цифра дня – 19.
- Цвет дня – красный, гранатовый и винный.
- Число удачи – 1.
В основе дня довести до конца все начатое ранее. В главных плюсах дня – целеустремленность и власть. Минусы дня – категоричность в суждениях, клевета и диктат.
Красота и здоровье: особо полезны йога и дыхательные упражнения, а также процедуры по отбеливанию зубов. Уязвимы дыхательная система и ЖКТ.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестицирования – все вопросы легко решатся в неформальной обстановке.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.
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