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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 апреля

Сегодня, 07:52

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 апреля.

  • Цифра дня – 19.
  • Цвет дня – красный, гранатовый и винный.
  • Число удачи – 1.

В основе дня довести до конца все начатое ранее. В главных плюсах дня – целеустремленность и власть. Минусы дня – категоричность в суждениях, клевета и диктат.

Красота и здоровье: особо полезны йога и дыхательные упражнения, а также процедуры по отбеливанию зубов. Уязвимы дыхательная система и ЖКТ.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестицирования – все вопросы легко решатся в неформальной обстановке.

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Источник: Сегодня
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