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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 квітня

Сьогодні, 07:52

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 28 квітня.

  • Цифра дня – 19.
  • Колір дня – червоний, гранатовий і винний.
  • Число удачі – 1.

В основі дня – довести до кінця все розпочате раніше. У головних плюсах дня – цілеспрямованість і влада. Мінуси дня – категоричність в думках, наклеп і диктат.

Краса і здоров'я: особливо корисні йога і дихальні вправи, а також процедури з відбілювання зубів. Вразливі дихальна система і шлунково-кишковий тракт.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестування – всі питання легко вирішаться в неформальній обстановці.

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нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
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