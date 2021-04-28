Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 28 квітня.
- Цифра дня – 19.
- Колір дня – червоний, гранатовий і винний.
- Число удачі – 1.
В основі дня – довести до кінця все розпочате раніше. У головних плюсах дня – цілеспрямованість і влада. Мінуси дня – категоричність в думках, наклеп і диктат.
Краса і здоров'я: особливо корисні йога і дихальні вправи, а також процедури з відбілювання зубів. Вразливі дихальна система і шлунково-кишковий тракт.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестування – всі питання легко вирішаться в неформальній обстановці.
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У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки все ж ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і натомість ловіть подяки, поцілунки та обійми.
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