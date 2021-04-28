Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 28 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 28 квітня.

Цифра дня – 19.

– 19. Колір дня – червоний, гранатовий і винний.

– червоний, гранатовий і винний. Число удачі – 1.

В основі дня – довести до кінця все розпочате раніше. У головних плюсах дня – цілеспрямованість і влада. Мінуси дня – категоричність в думках, наклеп і диктат.

Краса і здоров'я: особливо корисні йога і дихальні вправи, а також процедури з відбілювання зубів. Вразливі дихальна система і шлунково-кишковий тракт.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестування – всі питання легко вирішаться в неформальній обстановці.

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