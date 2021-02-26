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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 февраля

Сегодня, 07:46

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 февраля.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В основе дня занятия творчеством. Среди главных плюсов дня – красота и упорство. При этом минусы дня несут пустые обиды и слезы.

В бизнесе все идеи и решения принимайте через креатив. А на выходные запланируйте культурную программу – поход в театр, кино или на выставку.

Красота и здоровье: уход за телом, массаж и ароматерапия будут очень уместны. Берегите сердце и следите за работой щитовидной железы.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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