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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 26 лютого

Сьогодні, 07:46

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 26 лютого.

  • Цифра дня – 15
  • Колір дня – синій
  • Число удачі – 6

В основі дня – заняття творчістю. Серед головних плюсів дня – краса і завзятість. При цьому мінуси дня несуть порожні образи і сльози.

У бізнесі всі ідеї і рішення приймайте через креатив. А на вихідні заплануйте культурну програму – похід в театр, кіно чи на виставку.

Краса і здоров'я: догляд за тілом, масаж і ароматерапія будуть дуже доречними. Бережіть серце і стежте за роботою щитовидної залози.

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Джерело: Сьогодні
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