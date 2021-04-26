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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 апреля

Сегодня, 07:33

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 апреля.

  • Цифра дня – 17.
  • Цвет дня – зеленый, хаки и травяной.
  • Число удачи – 8.

В основе дня – гармония разума и интуиции. В главных плюсах дня – уверенность, сила мысли. Минусы дня несут алчность и жалость к себе.

Красота и здоровье: полезен массаж, бани и водные процедуры. Уязвима лимфатическая система, возможен застой жидкости в тканях.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции – хорошо решать вопросы недвижимости и проводить ремонтные работы.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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