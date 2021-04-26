Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 26 квітня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 26 квітня.

Цифра дня – 17.

– 17. Колір дня – зелений, хакі та трав'яний.

– зелений, хакі та трав'яний. Число удачі – 8.

В основі дня – гармонія розуму та інтуїції. У головних плюсах дня – впевненість, сила думки. Мінуси дня несуть жадібність і жалість до себе.

Краса і здоров'я : корисний масаж, лазні та водні процедури. Вразлива лімфатична система, можливий застій рідини в тканинах.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій – добре вирішувати питання нерухомості та проводити ремонтні роботи.

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