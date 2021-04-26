Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 26 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 26 квітня.
- Цифра дня – 17.
- Колір дня – зелений, хакі та трав'яний.
- Число удачі – 8.
В основі дня – гармонія розуму та інтуїції. У головних плюсах дня – впевненість, сила думки. Мінуси дня несуть жадібність і жалість до себе.
Краса і здоров'я: корисний масаж, лазні та водні процедури. Вразлива лімфатична система, можливий застій рідини в тканинах.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій – добре вирішувати питання нерухомості та проводити ремонтні роботи.
Читайте також:
- Чоловіки яких знаків зодіаку найвірніші: їх всього три
- Який знак зодіаку найбільш непередбачуваний
- Кава за гороскопом: 12 варіантів для кожного знака зодіаку
У квітні не тільки 1-ше число веселе – є багато й інших свят, до яких слід підготуватися. З карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, однак подарунки ніхто не скасовував. Виберіть якийсь цікавий презент з нашого календаря подарунків на квітень і ловіть натомість подяки, поцілунки й обійми.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше