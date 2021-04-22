Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 22 апреля.
- Цифра дня – 13
- Цвет дня – зеленый, хвойный и фисташковый
- Число удачи – 4
В основе дня – избегать жалости к себе и проявлять благодарность в мелочах. В главных плюсах дня – дипломатия, пунктуальность и точность. При этом минусы дня несут хитрость, клевету и интриги.
Красота и здоровье: приветствуется смена образа и стиля. В отношении здоровья уязвимы печень и поджелудочная железа.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, выделите время и средства для благотворительности и акций милосердия.
Читайте также:
- Мужчины каких знаков зодиака самые верные: их всего три
- Какой знак зодиака самый непредсказуемый
- Кофе по гороскопу: 12 вариантов для каждого знака зодиака
В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное