Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 квітня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 22 квітня.
- Цифра дня – 13
- Колір дня – зелений, хвойний і фісташковий
- Число удачі – 4
В основі дня – уникати жалості до себе і проявляти вдячність у дрібницях. У головних плюсах дня – дипломатія, пунктуальність і точність. При цьому мінуси дня несуть хитрість, наклеп і інтриги.
Краса і здоров'я: вітається зміна стилю. У випадку охорони здоров'я уразливі печінка і підшлункова залоза.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, виділіть час і кошти для благодійності та акцій милосердя.
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У квітні не тільки 1-е число веселе – є багато й інших свят, до яких необхідно підготуватися. Із карантином навряд чи вийде їх гучно відсвяткувати, але подарунки ж ніхто не відміняв. Виберіть якийсь цікавий презент із нашого календаря подарунків на квітень і ловіть вдячності, поцілунки і обійми.
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