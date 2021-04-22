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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 22 квітня

Сьогодні, 06:44

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 22 квітня.

  • Цифра дня – 13
  • Колір дня – зелений, хвойний і фісташковий
  • Число удачі – 4

В основі дня – уникати жалості до себе і проявляти вдячність у дрібницях. У головних плюсах дня – дипломатія, пунктуальність і точність. При цьому мінуси дня несуть хитрість, наклеп і інтриги.

Краса і здоров'я: вітається зміна стилю. У випадку охорони здоров'я уразливі печінка і підшлункова залоза.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, виділіть час і кошти для благодійності та акцій милосердя.

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Джерело: Сьогодні
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