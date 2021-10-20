Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021 ❓ Как умер брат Павлова

Хэллоуин 2021

Модные ботфорты

Читмил

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 октября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 октября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 20 октября.

  • Цифра дня 8
  • Цвет дня зелёный, малахитовый и оливковый
  • Число удачи 8

В главных плюсах дня энергия, обаяния, мечты. При этом минусы дня несут сплетни, клевету и алчность. В основе дня чистота в мыслях и словах.

Реклама

В вопросах красоты и фитнеса приветствуются голодание. В пище лучше отказаться от сладкого. В отношении здоровья уязвимы кишечник и бронхи. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, подходите взвешенно ко всем решениям и будьте рациональны.

Также сегодня состоится очередное осеннее полнолуние, которое пройдет под знаком Овна и добавит импульсивности и решительности поступкам людей. Очередное осеннее полнолуние, проходящее в знаке Овна , способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей.

Реклама

Овен действует на людей своеобразно, повышая их импульсивность и опрометчивость в поступках . В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости.

Ранее мы также писали про гороскоп на сегодня.

Реклама

Читайте также:

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Just do it
Полезный совет на сегодня
Научиться справляться со стрессом
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как приготовить лимонное печенье
Хакнуть
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Личный опыт
Стоит ли ехать в Рахов
Честный отзыв
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
18 - 24 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять