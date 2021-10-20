Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 октября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 20 октября.

Цифра дня 8

Цвет дня зелёный, малахитовый и оливковый

Число удачи 8

В главных плюсах дня энергия, обаяния, мечты. При этом минусы дня несут сплетни, клевету и алчность. В основе дня чистота в мыслях и словах.

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В вопросах красоты и фитнеса приветствуются голодание. В пище лучше отказаться от сладкого. В отношении здоровья уязвимы кишечник и бронхи. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, подходите взвешенно ко всем решениям и будьте рациональны.

Также сегодня состоится очередное осеннее полнолуние, которое пройдет под знаком Овна и добавит импульсивности и решительности поступкам людей. Очередное осеннее полнолуние, проходящее в знаке Овна , способно серьезно повлиять на жизнь и самочувствие людей.

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Овен действует на людей своеобразно, повышая их импульсивность и опрометчивость в поступках . В этот период люди склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений, грубости и резкости.

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