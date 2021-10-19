Гороскоп на 20 октября для всех знаков зодиака

Астрологический прогноз на 20 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Коллаж: Сегодня

Астрологи дали прогноз на 20 октября 2021 года. День октябрьского полнолуния – это период искушения и соблазнов, когда люди плохо контролируют свои желания и слабости.

Гороскоп на 20 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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В том, что у вас плохое настроение, не виноваты ни близкие, ни коллеги. Либо справляйтесь со своим негативом сами, либо не портьте жизнь окружающим. Не нужно сжигать мосты, они вам явно еще пригодятся.

Гороскоп на 20 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Не нужно делиться ценной информацией с людьми, не имеющими к ней отношения, особенно в день полнолуния. А то наживете себе врагов. Но, скорее, окружающие приобретут себе врага в вашем лице.

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Гороскоп на 20 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Ваши друзья давно и безуспешно пытаются донести до вас некую важную информацию. Прислушивайтесь к ним, они желают вам добра. Прежде чем принять окончательное решение, подумайте и не один раз.

Гороскоп на 20 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Самые неожиданные совпадения произойдут сегодня. Этот день будет удачен для людей авантюрных, только не перегибайте палку. И не торопите события – вы рискуете пропустить нечто важное в своей жизни.

Гороскоп на 20 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Изящество вашей манеры выражаться будет по достоинству оценено слушателями. Не сдерживайте этого стремления, общайтесь в свое удовольствие. Вот только будьте поосторожнее с шутками – вас могут неправильно понять.

Гороскоп на 20 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Постарайтесь сделать все, чтоб не попасть в безвыходное положение. Вам есть что терять, и будет обидно, если вы не справитесь. Слишком уж ярко выражены все ваши чувства на лице – лучше скрыть их и никому не показывать.

Гороскоп на 20 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Вы способны творить чудеса, надо только очень захотеть. Будьте благоразумны — вы настолько активны, что рискуете переутомиться. Подумайте, как грамотно найти выход накопившейся в вас энергии.

Гороскоп на 20 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Не вступайте в споры и ни с кем не соревнуйтесь. Если вы не будете единственным претендентом на что-то, то это вам не достанется. Вам следует предпринять хотя бы минимальные усилия для исполнения своих желаний.

Гороскоп на 20 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Вы будете намного наблюдательней остальных, а потому сможете предсказать ближайшие события. Только помните о том, что каждый человек может ошибаться, и вы не исключение из данного правила.

Гороскоп на 20 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

В этот день вы будете склонны к мистицизму. Если вам совершенно нечего делать, можете попробовать вызывать духов — должно получиться. Но лучше поискать более конструктивные и важные занятия.

Гороскоп на 20 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Не суетитесь и не спешите. Ничего, кроме головной боли и неприятностей это не принесет. Вам показаны спокойствие и рассудительность. А ваши подозрения ничем не обоснованы. Высказывая их, вы ставите себя в неловкое положение.

Гороскоп на 20 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Возможно, вы будете слишком агрессивны. Причины для такого поведения нет, так что будьте осмотрительны, с такими вещами шутки плохи. Хотите, чтобы к вашему мнению прислушивались — ищите убедительные аргументы.

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