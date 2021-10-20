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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 жовтня

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 жовтня, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
/ Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 20 жовтня.

  • Цифра дня 8
  • Колір дня зелений, малахітовий і оливковий
  • Число удачі 8

Серед головних плюсів дня енергія, привабливість, мрії. Водночас мінуси дня несуть плітки, наклеп і жадібність. В основі дня чистота в думках і словах.

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У питаннях краси та фітнесу вітаються голодування. В їжі краще відмовитися від солодкого. У випадку охорони здоров'я уразливі кишечник і бронхи. Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестиції, підходьте виважено до всіх рішень і будьте раціональні.

Також сьогодні відбудеться черговий осінній повний місяць, який буде під знаком Овна і додасть імпульсивності й рішучості вчинкам людей. Черговий осінній повний місяць, що проходить у знаку Овна, здатен серйозно вплинути на життя і самопочуття людей.

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Овен діє на людей своєрідно, підвищуючи їхню імпульсивність і необачність у вчинках. У цей період люди схильні до конфліктів, емоційного з'ясування стосунків, грубості та різкості.

Раніше ми також писали про гороскоп на сьогодні.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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