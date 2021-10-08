Как отличить осеннюю хандру от депрессии

Сонливость часто возникает осенью, при недостатке солнечного света. Но если настроение постоянно подавленное и возникают суицидальные мысли – время бить тревогу

Отличить осеннюю хандру от депрессии важно, чтобы своевременно принять меры / Фото: freepik.com

Если на протяжении двух недель вас беспокоят тревожность, неспособность концентрироваться, резкий набор или потеря веса, то возможно у вас депрессия. Как еще проявляется депрессия, чем опасно такое состояние и как отличить депрессию от сезонной осенней хандры – советами поделились в Центре общественного здоровья МОЗ.

Почему осенью мы хандрим и печалимся

С наступлением холодов большинство из нас становятся печальнее, но это не означает, что у вас именно депрессия. Дело в том, что изменение светового дня (дни короче, а ночи становятся все длиннее), отражается и на организме человека. Как объясняет кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко, на снижение солнечной активности человеческий организм реагирует повышенной выработкой гормона мелатонина.

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Он угнетает серотонин, гормон радости, и человек чувствует себя более апатичным, сонливым. И, хотя мы "замедляемся", но при обычной осенней хандре нам все же хочется общаться с друзьями, мы не теряем интереса к жизни. А избавиться от осенней апатии помогают приятные и полезные хобби, музыка, танцы, спорт, здоровое питание, яркие вещи в гардеробе, медитации, прогулки, планирование работы и т.д. Депрессия же "выглядит" иначе.

Как распознать депрессию: основные симптомы

Стесняться депрессии не нужно, это самое распространенное расстройство в плане эмоционального здоровья в мире. Статистика ВООЗ говорит о том, что ежегодно депрессию диагностируют у более чем 300 миллионов человек! Заподозрить заболевание можно по следующим признакам:

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постоянно подавленному настроению,

отсутствие удовольствия от дел, которые раньше приносили радость,

резко сниженный интерес к любым активностям,

резкий набор или потеря веса,

нарушения сна, бессонница,

излишняя возбужденность или наоборот – приторможенность,

резко возникающая усталость, даже если вы только проснулись,

постоянное чувство вины, ощущение собственной незначительности, чувство неудачника,

постоянные мысли про смерть и/или попытки навредить себе, попытки самоубийства.

Если пропал интерес к жизни, аппетит и энергия, то возможно у вас депрессия / Фото: freepik.com

Если как минимум 5 признаков из них проявляются у человека дольше двух недель, то уже реально диагностировать заболевание и начать принимать меры.

Что делать при длительном депрессивном состоянии

Во-первых, дифференцировать депрессию и осеннюю хандру, либо дефицит витаминов. Скрининг на депрессию можно пройти самостоятельно, например, найдя в интернете и ответив на вопросы теста доврачебной оценки выраженности депрессии (шкала Бека или шкала Занга). А во-вторых, все-таки обратиться за помощью: ведь диагностическую ценность имеют только исследования, проведенные специалистом.

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Если у вас никогда ранее не было депрессии, то начните с семейного врача. Поскольку некоторые симптомы такого состояния быть связаны с физическим состоянием – дефицитом микроэлементов, гормональными расстройствами и т.д. Также помогут невролог и психотерапевт.

Обязательно ли при депрессии идти к врачу?

Обязательно, поскольку это заболевание не пройдет само по себе, оно будет только прогрессировать без оказания помощи – как и любой недуг. Это главная причина, почему депрессии нельзя стесняться и нужно лечить. Только врач определит, какая именно у вас степень депрессии: легкая, умеренная или тяжелая.

Только врач определит, какая именно у вас степень депрессии / Фото: freepik.com

При первых двух состояниях часто можно обойтись без медикаментов, врач подскажет методы самопомощи, назначит витаминные комплексы, возможно физиотерапию. Если же депрессия средней степени, то рекомендуют психотерапевтическую помощь. А при среднем тяжелом и очень тяжелом уровне депрессии обязательно надо принимать антидепрессанты.

Подбор антидепрессанта – компетенция врача-психиатра, нельзя назначать препараты себе самостоятельно, тем более они продаются по рецептам. Прием лекарств происходит только под его наблюдением. Не стоит бояться антидепрессантов, они помогают отрегулировать метаболизм мозга.

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