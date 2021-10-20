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Как виляет полнолуние на здоровье: что делать, а чего – избегать, совет астролога

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 октября, 07:00
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Сегодня и завтра лучше отложить поход к косметологу, не пить алкоголь, а выставка или концерт пройдут на "ура". Правда там вы рискуете купить что-то ненужное
Полнолуние таки влияет на здоровье, делает нас более чувствительными, поэтому все процедуры лучше отложить
Полнолуние таки влияет на здоровье, делает нас более чувствительными, поэтому все процедуры лучше отложить / Фото: Коллаж: Сегодня

В полнолуние, которое наступит сегодня, 20 октября в 17 часов 57 минут, лучше не пить алкоголь, избегать "операционных" процедур и следить за своим эмоциональным порывом. Люди издавна приписывают полнолунию какие-то мистические силы, хотя в астрономии этот процесс ничем примечательным не выделяется.

Что же происходит в полнолуние?

С точки зрения астрономии – ничего особенного: это всего лишь одна из фаз Луны, когда этот спутник Земли обращен к нам своей освещенной стороной и имеет вид светлого круга. Невооруженному глазу Луна будет казаться особенно "не такой" с 18 по 21 октября.

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Поскольку в этот промежуток времени в течение нескольких часов может происходить так называемый оппозиционный эффект: если наблюдать за луной, то видно, как она буквально на глазах "наливается" светом и становится неимоверно яркой. В этот раз новолуние совпало с кануном Хелловина, что еще больше придает этой фазе луны загадочности и мистики.

Астрологи отмечают полнолуние, как не очень удачный период для ряда процедур и поступков. Поэтому если вы верите в мистическую силу полной Луны, то вам пригодятся полезные советы.

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Как на нас отражается полнолуние

Как отмечает наш постоянный эксперт Наталия Явон, эксперт по Феншуй и мастер астропрогнозов, сегодня, 20 октября – 15-е лунные сутки, начинается полнолуние.

Наталия Явон
Наталия Явон / Фото: пресс-служба

Но вам не обязательно привязываться к началу суток, обдумывая свои действия в этот день. Да, в полнолуние, а именно – за день до него и еще день после, мы становимся более эмоциональными и чувствительными. Например, вчера, 19 октября, были возможные телесные повреждения, возникали проблемы с противоположным полом.

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Сегодня же, 20 октября, в целом могут происходить затруднения, задержки и препятствия, не стоит решать срочные вопросы. В плане здоровья как сегодня, так и завтра лучше избегать любых манипуляций: удаления зубов, инъекций, проведения операций, косметологических процедур и т.д.

Сегодня и завтра лучше отложить косметологические процедуры
Сегодня и завтра лучше отложить косметологические процедуры / Фото: Depositphotos

Поскольку мы, как уже сказано, более чувствительны ко всему, в это период дольше заживают раны, и мы будем это более эмоционально, чем в другие дни, переживать. Также в полнолуние сильнее действует алкоголь, организм ярче реагирует на интоксикацию, учитывайте это. Не следует переедать в эти дни, так что более тщательно подходите к выбору продуктов.

А что можно делать в полнолуние?

Зато в полнолуние хорошо проводить выставки, концерты, ведь люди более открыты и эмоционально чувствительны. Если вы посетите какое-либо мероприятие, то оно вызовет у вас больше восхищения, чем в другой день. Также в полнолуние легче происходят эмоциональные, необдуманные покупки, то есть во время душеного порыва, особенно если вас начали уговаривать купить что-то.

Зато в полнолуние хорошо проводить и посещать концерты, шоу, выставки и так далее
Зато в полнолуние хорошо проводить и посещать концерты, шоу, выставки и так далее / Фото: unsplash.com

А в четверг, 21 октября, не стоит навещать больных, также возможны неприятности в дороге. Будьте внимательны, не стоит открывать бизнес, подписывать документы или начинать инвестиции в этот день.

Также раньше мы писали, как отличить осеннюю хандру от депрессии.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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