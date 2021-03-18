Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 марта

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 марта.

Цифра дня – 17

– 17 Цвет дня – зеленый, изумрудный и малахитовый

– зеленый, изумрудный и малахитовый Число удачи – 8

В основе дня – закладка основ на будущее и общение с мудрыми людьми. В главных плюсах дня – сила воли, удача и спокойствие. При этом минусы дня несут провокации и алчность.

Красота и здоровье: полезен массаж и ароматерапия. Также как и уход за руками и ногтями. Уязвима печень и поджелудочная.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для приобретений.

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