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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 марта

Сегодня, 07:41

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 марта.

  • Цифра дня – 17
  • Цвет дня – зеленый, изумрудный и малахитовый
  • Число удачи – 8

В основе дня – закладка основ на будущее и общение с мудрыми людьми. В главных плюсах дня – сила воли, удача и спокойствие. При этом минусы дня несут провокации и алчность.

Красота и здоровье: полезен массаж и ароматерапия. Также как и уход за руками и ногтями. Уязвима печень и поджелудочная.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для приобретений.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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