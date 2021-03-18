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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 березня

Сьогодні, 07:41

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 18 березня.

  • Цифра дня – 17
  • Колір дня – зелений, смарагдовий і малахітовий
  • Число удачі – 8

В основі дня – закладка основ на майбутнє і спілкування з мудрими людьми. У головних плюсах дня – сила волі, удача і спокій. При цьому мінуси дня несуть провокації і жадібність.

Краса і здоров'я: корисний масаж і ароматерапія. Як і догляд за руками і нігтями. Вразлива печінка і підшлункова.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, хороший день для придбань.

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Джерело: Сьогодні
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