Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 березня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 18 березня.

Цифра дня – 17

– 17 Колір дня – зелений, смарагдовий і малахітовий

– зелений, смарагдовий і малахітовий Число удачі – 8

В основі дня – закладка основ на майбутнє і спілкування з мудрими людьми. У головних плюсах дня – сила волі, удача і спокій. При цьому мінуси дня несуть провокації і жадібність.

Краса і здоров'я: корисний масаж і ароматерапія. Як і догляд за руками і нігтями. Вразлива печінка і підшлункова.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, хороший день для придбань.

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