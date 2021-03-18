Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 березня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 18 березня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – зелений, смарагдовий і малахітовий
- Число удачі – 8
В основі дня – закладка основ на майбутнє і спілкування з мудрими людьми. У головних плюсах дня – сила волі, удача і спокій. При цьому мінуси дня несуть провокації і жадібність.
Краса і здоров'я: корисний масаж і ароматерапія. Як і догляд за руками і нігтями. Вразлива печінка і підшлункова.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестицій, хороший день для придбань.
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