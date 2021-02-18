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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 18 февраля

Сегодня, 05:59

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 18 февраля.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7

В основе дня – самообразование и духовный рост. Среди главных плюсов дня – вера в себя, укрепление связей. При этом минусы дня несут беспокойство, суету и страхи.

В рабочих делах внимательно читайте контракты и подписывайте документы, тщательно все перепроверив.

Красота и здоровье: можно сделать стрижку или поменять цвет волос. Уязвим будет ЖКТ.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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