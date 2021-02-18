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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 18 лютого

Сьогодні, 05:59

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 18 лютого.

  • Цифра дня – 16
  • Колір дня – фіолетовий
  • Число удачі – 7

В основі дня – самоосвіта і духовне зростання. Серед головних плюсів дня – віра в себе, зміцнення зв'язків. При цьому мінуси дня несуть занепокоєння, суєту і страхи.

У робочих справах уважно читайте контракти і підписуйте документи, ретельно все перевіривши.

Краса і здоров'я: можна зробити стрижку або поміняти колір волосся. Вразливий буде ШКТ.

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Джерело: Сьогодні
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