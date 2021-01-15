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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 января

Сегодня, 07:34

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 января.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый, банановый и янтарный
  • Число удачи – 3

В основе дня лежит умение увидеть истину и сделать правильные выводы. Среди основных плюсов дня – интуиция и внимательность к деталям. При этом минусы дня несут суета, сомнения и страхи.

Крупные траты сегодня лучше отложить, а все деловые решения принимайте через креатив.

Красота и здоровье: уход за волосами принесет подъем и тонус. Также благоприятны процедуры маникюра. Но берегите кишечник и нервную систему.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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