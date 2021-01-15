Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 січня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 15 січня.

Цифра дня – 12

– 12 Колір дня – жовтий, банановий і бурштиновий

– жовтий, банановий і бурштиновий Число удачі – 3

В основі дня лежить вміння побачити істину і зробити правильні висновки. Серед основних плюсів дня – інтуїція й уважність до деталей. При цьому мінуси дня несуть суєту, сумніви і страхи.

Великі витрати сьогодні краще відкласти, а всі ділові рішення приймайте через креатив.

Краса і здоров'я: догляд за волоссям принесе підйом і тонус. Також сприятливі процедури манікюру. Але бережіть кишечник і нервову систему.

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