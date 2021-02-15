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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 февраля

Сегодня, 07:29

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 февраля.

  • Цифра дня – 13.
  • Цвет дня – зеленый.
  • Число удачи – 4.

В основе дня – взвешенные действия. Среди главных плюсов дня – интуиция, видение и знаки судьбы. Минусы дня – поспешность, опрометчивость в делах.

В вопросах бизнеса серьезные решения лучше приостановить. Покупки совершать только по мере необходимости.

Красота и здоровье: можно провести окрашивание волос, а также посетить баню или сауну. Полезно заняться очищением организма. Уязвимы сосуды.

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Источник: Сегодня
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