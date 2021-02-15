Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 лютого

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 15 лютого.

Цифра дня – 13.

– 13. Колір дня – зелений.

– зелений. Число удачі – 4.

В основі дня – зважені дії. Серед головних плюсів дня – інтуїція, бачення і знаки долі. Мінуси дня – поспішність, необачність у справах.

У питаннях бізнесу серйозні рішення краще тимчасово зупинити. Покупки робити тільки в міру необхідності.

Краса і здоров'я : можна фарбувати волосся, а також відвідати баню або сауну. Корисно провести очищення організму. Уразливі судини.

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