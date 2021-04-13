Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 апреля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 13 апреля.
- Цифра дня -13
- Цвет дня – зеленый, мятный и лаймовый
- Число удачи – 4
В основе дня лежит желание направить все устремления в верное русло. В главных плюсах дня созидание и гибкость. При этом минусы дня несут интриги и напористость.
Красота и здоровье: уделите время для спорта и физической активности. А также берегите конечности и глаза.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, активность в работе приветствуется, но вопросы займовых операций и судебных тяжб лучше отложить
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарность, поцелуи и объятия.
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