Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 апреля

Сегодня, 08:06

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 апреля.

  • Цифра дня -13
  • Цвет дня – зеленый, мятный и лаймовый
  • Число удачи – 4

В основе дня лежит желание направить все устремления в верное русло. В главных плюсах дня созидание и гибкость. При этом минусы дня несут интриги и напористость.

Красота и здоровье: уделите время для спорта и физической активности. А также берегите конечности и глаза.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, активность в работе приветствуется, но вопросы займовых операций и судебных тяжб лучше отложить

Читайте также:

В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарность, поцелуи и объятия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака Любовный гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака: кто будет счастлив
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
Клаудия Шиффер показала себя и Наоми Кэмпбелл в молодости
Клаудия Шиффер показала себя и Наоми Кэмпбелл в молодости
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей

Популярные статьи

Вчера, 15:39Звездно

Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

Вчера, 14:27Звездно

Экс-супруг Ани Лорак расстался со своей девушкой и вернулся к певице: почему об этом все говорят

Вчера, 11:45Звездно

Максим Галкин показал архивное видео с молодой Пугачевой

Вчера, 09:52Фаново

Волосы девушки начали дымиться после домашнего окрашивания (видео)

Вчера, 05:40Психо

Гороскоп на сегодня 12 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, вашей энергии хватит на все!

11 апреляВкусно

Вкус, цвет, цена. Все, что вы хотели знать про "Гордона в шоколаде"

11 апреляЗвездно

Галкин показал редкое фото Пугачевой с ее дочками

11 апреляБлог

Как нужно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат и вкус

11 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

11 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 11 апреля для всех знаков зодиака: Рак, в любой непонятной ситуации становись в планку!

10 апреляЗвездно

Как прошел финал гипершоу Маска: все подробности последнего выпуска

10 апреляЗвездно

Назван победитель шоу Маска

10 апреляЗвездно

DZIDZIO рассекретил Дракона на шоу Маска

10 апреляЗвездно

В такое чудовище залезла: на шоу Маска пришла известная певица в костюме Рака

10 апреляЗвездно

На шоу Маска рассекретили Носорога, который влюблен в Олю Полякову

10 апреляЗвездно

Елена Зеленская показала новую стрижку в Турции (фото)

Новости партнеров

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Участница Холостяка-11 раскрыла подробности съемок реалити
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Что известно о "Королеве тьмы" из Судана
Когда больные ковидом наиболее заразны
Когда больные ковидом наиболее заразны
Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"
Умерла актриса, известная по роли в "Бриллиантовой руке"

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять