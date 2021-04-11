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Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 11-17 апреля для всех знаков зодиака

Начало следующей недели будет несколько взвинченным и неспокойным. Это связано, в первую очередь, с предстоящим новолунием 12 апреля. Многие будут склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений и резкости.

К концу недели активность не уменьшится, но вот настрой людей станет более доброжелательным и общительным. В отношениях появятся нотки романтизма, а также склонность заводить новые знакомства.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Овны на следующей неделе будут склонны проявлять излишнюю доверчивость, чем могут воспользоваться окружающие их недоброжелатели. Доверяйте, но проверяйте – тем более что ваши действия могут обернуться против вас. В среду вы будете способны создать и продвигать выгодные долгосрочные проекты.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

Тельцы на следующей неделе готовы проявить бурную деятельность, контактируя с большим количеством деловых партнеров и коллег. Середина недели грозит финансовым крахом, поэтому в четверг откажитесь от оформления серьезных документов и заключения важных договоров. Вам могут напомнить о ваших обязательствах.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Непростая и разноплановая неделя ждет Близнецов. Однако, несмотря на все проблемы, вы сумеете принять правильные решения и достойно выйти из сложных ситуаций. Во вторник прислушивайтесь к совету авторитетных для вас людей, чтобы не повторить чужих ошибок. В конце недели вас ожидает радостное событие.

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Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

Следующая неделя принесет Ракам хорошие возможности и перспективы в карьерном и социальном аспекте. Не бойтесь нападок в свою сторону, действуйте хладнокровно и рассудительно, и вы окажетесь сильнее, чем думали. На выходных следует хорошо отдохнуть, можете даже отключить все средства связи с вами.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

В течение следующей семидневки отношение окружающих ко Львам будет двояким. С одной стороны, вас возвысят на пьедестал и объявят своим лидером. Но с другой – всегда найдутся серьезные оппоненты, недовольные вашими действиями и принятыми решениями. В среду проявите упорство и постарайтесь оправдать оказанное доверие.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Девам на предстоящей неделе удастся решить многие сложные дела и успешно провести партнерские переговоры благодаря дипломатичности и таланту убеждения. В понедельник постарайтесь не быть слишком самоуверенными и не допускать ошибок – лучше все перепроверять. Конец недели порадует приятными семейными хлопотами.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

Самоуверенные Весы рискуют не рассчитать свои силы на следующей неделе. Прежде чем браться за дело, взвесьте все "за" и "против", прислушайтесь к голосу логики, а не эмоциональному порыву, а серьезные дела лучше вообще отложить на потом. В пятницу уделите внимание личной жизни и вопросам здоровья.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

Стремительная и бурная неделя ждет Скорпионов. Вам придется успевать ориентироваться и подстраиваться под быстро изменяющиеся обстоятельства. Зато это удачный период для смены работы или карьерного роста, тем более, что ваши достижения и заслуги не останутся незамеченными. Вот только отдыхать будет некогда.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Стрельцам в течение следующей семидневки не стоит вмешиваться в бурный водоворот событий и мнений, развивающийся вокруг. Вам лучше оставаться сторонним наблюдателем, чем нарушать, а тем более преступать законы общества. Во вторник не озвучивайте чужих тайн. Конец недели – подходящий период для поиска и смены работы.

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Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

У Козерогов предстоит неделя, полная неожиданностей, но не всегда позитивных. Проведение важных встреч и переговоров лучше перенести на более подходящее время. В среду не стоит во всех своих неприятностях винить только окружающих – ваша доля вины в этом тоже есть. Конец недели принесет облегчение и перспективы в работе.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе важно правильно расставить приоритеты. В пятницу делайте основной упор не на получение быстрой прибыли, а на наработку нужного опыта, который впоследствии принесет вам более существенные дивиденды. Новые знакомства окажутся полезными и перспективными. Выходные проведите с семьей.

Гороскоп на неделю 11-17 апреля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Представителей знака Рыб на следующей неделе ждет успех во многих начинаниях. Не отвлекайтесь на глобальные проекты. В четверг даже незначительное дело с участием маленького коллектива людей принесет хорошую прибыль. Будьте справедливы к окружающим, не сомневайтесь в своих силах и отстаивайте свою правоту.

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Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

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