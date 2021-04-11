Гороскоп на неделю 11-17 апреля: все знаки зодиака
Астрологический прогноз на 11-17 апреля для всех знаков зодиака
Начало следующей недели будет несколько взвинченным и неспокойным. Это связано, в первую очередь, с предстоящим новолунием 12 апреля. Многие будут склонны к конфликтам, эмоциональному выяснению отношений и резкости.
К концу недели активность не уменьшится, но вот настрой людей станет более доброжелательным и общительным. В отношениях появятся нотки романтизма, а также склонность заводить новые знакомства.
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Овны на следующей неделе будут склонны проявлять излишнюю доверчивость, чем могут воспользоваться окружающие их недоброжелатели. Доверяйте, но проверяйте – тем более что ваши действия могут обернуться против вас. В среду вы будете способны создать и продвигать выгодные долгосрочные проекты.
Тельцы на следующей неделе готовы проявить бурную деятельность, контактируя с большим количеством деловых партнеров и коллег. Середина недели грозит финансовым крахом, поэтому в четверг откажитесь от оформления серьезных документов и заключения важных договоров. Вам могут напомнить о ваших обязательствах.
Непростая и разноплановая неделя ждет Близнецов. Однако, несмотря на все проблемы, вы сумеете принять правильные решения и достойно выйти из сложных ситуаций. Во вторник прислушивайтесь к совету авторитетных для вас людей, чтобы не повторить чужих ошибок. В конце недели вас ожидает радостное событие.
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Следующая неделя принесет Ракам хорошие возможности и перспективы в карьерном и социальном аспекте. Не бойтесь нападок в свою сторону, действуйте хладнокровно и рассудительно, и вы окажетесь сильнее, чем думали. На выходных следует хорошо отдохнуть, можете даже отключить все средства связи с вами.
В течение следующей семидневки отношение окружающих ко Львам будет двояким. С одной стороны, вас возвысят на пьедестал и объявят своим лидером. Но с другой – всегда найдутся серьезные оппоненты, недовольные вашими действиями и принятыми решениями. В среду проявите упорство и постарайтесь оправдать оказанное доверие.
Девам на предстоящей неделе удастся решить многие сложные дела и успешно провести партнерские переговоры благодаря дипломатичности и таланту убеждения. В понедельник постарайтесь не быть слишком самоуверенными и не допускать ошибок – лучше все перепроверять. Конец недели порадует приятными семейными хлопотами.
Самоуверенные Весы рискуют не рассчитать свои силы на следующей неделе. Прежде чем браться за дело, взвесьте все "за" и "против", прислушайтесь к голосу логики, а не эмоциональному порыву, а серьезные дела лучше вообще отложить на потом. В пятницу уделите внимание личной жизни и вопросам здоровья.
Стремительная и бурная неделя ждет Скорпионов. Вам придется успевать ориентироваться и подстраиваться под быстро изменяющиеся обстоятельства. Зато это удачный период для смены работы или карьерного роста, тем более, что ваши достижения и заслуги не останутся незамеченными. Вот только отдыхать будет некогда.
Стрельцам в течение следующей семидневки не стоит вмешиваться в бурный водоворот событий и мнений, развивающийся вокруг. Вам лучше оставаться сторонним наблюдателем, чем нарушать, а тем более преступать законы общества. Во вторник не озвучивайте чужих тайн. Конец недели – подходящий период для поиска и смены работы.
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У Козерогов предстоит неделя, полная неожиданностей, но не всегда позитивных. Проведение важных встреч и переговоров лучше перенести на более подходящее время. В среду не стоит во всех своих неприятностях винить только окружающих – ваша доля вины в этом тоже есть. Конец недели принесет облегчение и перспективы в работе.
Водолеям на следующей неделе важно правильно расставить приоритеты. В пятницу делайте основной упор не на получение быстрой прибыли, а на наработку нужного опыта, который впоследствии принесет вам более существенные дивиденды. Новые знакомства окажутся полезными и перспективными. Выходные проведите с семьей.
Представителей знака Рыб на следующей неделе ждет успех во многих начинаниях. Не отвлекайтесь на глобальные проекты. В четверг даже незначительное дело с участием маленького коллектива людей принесет хорошую прибыль. Будьте справедливы к окружающим, не сомневайтесь в своих силах и отстаивайте свою правоту.
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