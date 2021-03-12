Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 марта

Сегодня, 07:39

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 марта.

  • Цифра дня – 11
  • Цвет дня – апельсиновый и оранжевый
  • Число удачи – 2

В основе дня отслеживайте все сказанные вслух слова и ограничьте общение. Среди главных плюсов дня – энергия и сила. При этом минусы дня несут разрушение, диктат и алчность.

Все серьезные вопросы и покупки лучше перенести на другой день.

Красота и здоровье: благоприятно будет очищение на внешнем и внутреннем уровне. Также полезна будет чистка организма от шлаков.

Читайте также:

8 Марта прошло, но это не единственный праздник в этом месяце, когда нужно ломать голову над подарками. Чтобы вам не переживать по этому поводу, рекомендуем посмотреть наш весенний календарь подарков, где вы легко выберете что-то полезное, интересное и нужное.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Гороскоп на неделю 7-13 марта: все знаки зодиака Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Популярные статьи

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 13:40Звездно

Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаЗвездно

Дочь Оли Поляковой госпитализировали

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

10 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 10 марта: Девам нужно стать уверенными в себе, а Рыбам – применять творческий подход в работе

9 мартаЗвездно

В Букингемском дворце отреагировали на интервью Гарри и Меган – официальное заявление

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

9 мартаЗвездно

Андрей Данилко выдал интимный секрет Ирины Билык

9 мартаЗвездно

Елена Зеленская в трендовом пальто пришла с цветами к памятнику Шевченко (фото)

Новости партнеров

Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
6 знаков Зодиака, для которых 2021 год будет самым счастливым
Кошевой предупредил о мошенниках от имени "Квартала 95"
Кошевой предупредил о мошенниках от имени "Квартала 95"
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Какие знаки зодиака самые счастливые: таких только три
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Пять самых модных оттенков волос 2021 года
Донька легенди Брюгге стала зіркою завдяки фото в бікіні
Донька легенди Брюгге стала зіркою завдяки фото в бікіні

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять