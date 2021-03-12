Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 березня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 березня.
- Цифра дня – 11
- Колір дня – апельсиновий і помаранчевий
- Число удачі – 2
В основі дня відстежуйте всі сказані вголос слова і обмежте спілкування. Серед головних плюсів дня – енергія і сила. При цьому мінуси дня несуть руйнування, диктат і жадібність.
Всі серйозні питання і покупки краще перенести на інший день.
Краса і здоров'я: сприятливо буде очищення на зовнішньому і внутрішньому рівні. Також корисна буде чистка організму від шлаків.
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