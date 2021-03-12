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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 12 березня

Сьогодні, 07:39

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 12 березня.

  • Цифра дня – 11
  • Колір дня – апельсиновий і помаранчевий
  • Число удачі – 2

В основі дня відстежуйте всі сказані вголос слова і обмежте спілкування. Серед головних плюсів дня – енергія і сила. При цьому мінуси дня несуть руйнування, диктат і жадібність.

Всі серйозні питання і покупки краще перенести на інший день.

Краса і здоров'я: сприятливо буде очищення на зовнішньому і внутрішньому рівні. Також корисна буде чистка організму від шлаків.

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Джерело: Сьогодні
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