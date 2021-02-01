Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 февраля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 1 февраля.

Цифра дня – 8.

– 8. Цвет дня – зеленый.

– зеленый. Число удачи – 8.

В основе дня – сила мысли и душевная щедрость. Среди главных плюсов дня – чуткость и обаяние. Минусы – алчность и хандра.

Имейте в виду, что крупные траты пока не приветствуются.

Красота и здоровье: сегодня желательны уход за лицом, спа-процедуры и баня. Обратите внимание на почки, печень и желудок.

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