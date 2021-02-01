Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 февраля
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 1 февраля.
- Цифра дня – 8.
- Цвет дня – зеленый.
- Число удачи – 8.
В основе дня – сила мысли и душевная щедрость. Среди главных плюсов дня – чуткость и обаяние. Минусы – алчность и хандра.
Имейте в виду, что крупные траты пока не приветствуются.
Красота и здоровье: сегодня желательны уход за лицом, спа-процедуры и баня. Обратите внимание на почки, печень и желудок.
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