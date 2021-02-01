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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 февраля

Сегодня, 07:58

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 1 февраля.

  • Цифра дня – 8.
  • Цвет дня – зеленый.
  • Число удачи – 8.

В основе дня – сила мысли и душевная щедрость. Среди главных плюсов дня – чуткость и обаяние. Минусы – алчность и хандра.

Имейте в виду, что крупные траты пока не приветствуются.

Красота и здоровье: сегодня желательны уход за лицом, спа-процедуры и баня. Обратите внимание на почки, печень и желудок.

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Источник: Сегодня
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