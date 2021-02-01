Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 лютого
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 1 лютого.
- Цифра дня – 8.
- Колір дня – зелений.
- Число удачі – 8.
В основі дня – сила думки і душевна щедрість. Серед головних плюсів дня – чуйність і чарівність. Мінуси дня – жадібність і нудьга.
Майте на увазі, що великі витрати поки небажані.
Краса і здоров'я: сьогодні рекомендовано догляд за обличчям, спа-процедури і лазня. Зверніть увагу на нирки, печінку і шлунок.
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