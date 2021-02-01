Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 лютого

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 1 лютого.

Цифра дня – 8.

– 8. Колір дня – зелений.

– зелений. Число удачі – 8.

В основі дня – сила думки і душевна щедрість. Серед головних плюсів дня – чуйність і чарівність. Мінуси дня – жадібність і нудьга.

Майте на увазі, що великі витрати поки небажані.

Краса і здоров'я : сьогодні рекомендовано догляд за обличчям, спа-процедури і лазня. Зверніть увагу на нирки, печінку і шлунок.

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