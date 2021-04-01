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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 1 апреля

Сегодня, 06:57

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 1 апреля.

  • Цифра дня – 10
  • Цвет дня – красный, рубиновый и вишневый
  • Число удачи – 1

В основе дня умение довести все до конца. В главных плюсах дня сила духа и уверенность. При этом минусы дня несут гордыню, диктат.

Красота и здоровье: хороший день для массажа, отбеливания зубов и процедур по уменьшению веса. Уязвима печень и щитовидная железа.

Завершая прогноз темой бизнеса, инвестиции в обучение и самообразование будут наиболее эффективными.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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