Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 1 квітня
Сьогодні, 06:57
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 1 квітня.
- Цифра дня – 10
- Колір дня – червоний, рубіновий і вишневий
- Число удачі – 1
В основі дня вміння довести все до кінця. У головних плюси дня сила духу і впевненість. При цьому мінуси дня несуть гординю, диктат.
Краса і здоров'я: хороший день для масажу, відбілювання зубів і процедур щодо зменшення ваги. Вразлива печінка і щитовидна залоза.
Завершуючи прогноз темою бізнесу, інвестиції в навчання і самоосвіта будуть найбільш ефективними.
Читайте також:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
ПідписатисяЧитайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:Кава за гороскопом: 12 варіантів для кожного знака зодіаку Любовний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку: хто буде щасливий
Джерело: Сьогодні