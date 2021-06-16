5 советов психолога, как разжечь огонь в отношениях
Старайтесь не только общаться, но и флиртовать друг с другом так, как вы это делали в начале отношений – в самый романтичный период. Это отлично помогает вернуть страсть
Один из самых популярных вопросов к психологу – что делать, если чувства остыли? Психолог и коуч Елена Адамова в новой рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" дала советы, как разжечь огонь в супружеской жизни и сделать отношения счастливыми.
"Давайте будем взрослыми и прекратим ожидать того, что отношения всегда должны быть на пике. Жизнь в отношениях – в паре, в бизнесе или дружбе, развивается по-синусоиде: то густо, то пусто. Но надо следить, чтобы они не дошли до точки и не перестали быть супружескими, интересными. А еще хуже – мертвыми, когда не хочется обниматься, находиться вдвоем, зато хочется положить перегородку между вами в постели", – комментирует психолог Елена Адамова.
1. Без претензий
Запомните: никто никому ничего не должен. Вы только должны быть счастливыми, тогда будете зажигать друг друга.
2. Хвалить за хорошее
Отмечайте простые вещи, которые ваш партер делает хорошо: "какой вкусный обед ты приготовил" или "как красиво украшена комната".
3. Приятные воспоминания
Вспоминайте моменты, в которых вы оба были счастливы – это всегда сближает и дарит позитив.
4. Пункты "За что я люблю?"
Выпишите их и обменяйтесь этими "бумажками счастья".
5. Выражение благодарности
Приятные слова можно сказать лично или же прописать и отправить SMS. Такой поступок удивит и порадует вашу половинку.
Кроме того, Елена Адамова советует не только общаться, но и флиртовать друг с другом так, как вы это делали в начале отношений – в самый романтичный период, или же так, как вы бы делали это с новым партнером. Приносите новое наслаждение в вашу семейную жизнь!
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