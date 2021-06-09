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Как улучшить отношения в паре и добиться уважения партнера

Сегодня, 15:50

Уважение прежде всего заключается в полном принятии партнера таким, какой он есть, без желания его изменить

Как улучшить отношения в паре и добиться уважения
Как улучшить отношения в паре и добиться уважения
Фото: Unsplash

Отношения без уважения не могут быть счастливыми, а наоборот – они полны конфликтов и недовольства. Как понять, что партнер вас не уважает, и что делать в этом случае, рассказала психолог Анна Михайленко в программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Как понять, что партнер вас не уважает

Чтобы понять, есть ли в ваших взаимоотношениях уважение, сначала стоит разобраться в значении этого слова – советуют психологи.

Уважение прежде всего заключается в полном принятии партнера таким, какой он есть, без желания его изменить. Однако, по статистике, именно это правило чаще нарушают женщины.

В ваших отношениях нет уважения, если:

"Женщина говорит мужу, как ему реализовываться, то есть сколько зарабатывать, где работать. Или, если женщина позволяет себе указывать мужчине, как ему выглядеть – женщины любят говорить, что пора худеть или пересмотреть гардероб. Все эти вещи – не об уважении", – объясняет психолог.

Как улучшить отношения в паре
Как улучшить отношения в паре
Фото: Pexels

Неуважение и то, что ваш партнер говорит, какие фильмы вам смотреть, какие книги читать, с какими друзьями и куда ходить. То есть все, что касается личного досуга. Четвертый пункт – обесценивание.

"Если партнер позволяет себе в компании с близкими друзьями, родителями обсуждать свою половинку, оценивать, сравнивать или критиковать", – комментирует эксперт.

И последний пункт – недоверие. Когда вы сомневаетесь в решениях, принятых вашим партнером.

Что делать, если в ваших отношениях нет уважения

Как улучшить отношения в паре
Как улучшить отношения в паре
Фото: stocksnap.io

Если в ваших отношениях нет места уважению – не спешите их разрушать. Ситуацию можно исправить.

"Одно из условий развития уважения – это формирование благодарности. Очень важно, чтобы в отношениях мужчина и женщина понимали, что они должны делать друг другу что-то хорошее, потому что они этого искренне хотят", – отметила психолог.

Также важным является формирование положительного образа любимого человека. То есть, подчеркивание его положительных черт, прежде всего, в своих мыслях. А еще будьте сострадательны и не забывайте подмечать мелочи, ваш партнер этого заслуживает!

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Источник: Сегодня
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