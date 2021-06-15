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Два лайфхака, как заставить мужчину работать

Сегодня, 14:50

Пассивность мужчины может привести к тому, что главным кормильцем в семье будет женщина. Депрессия, растерянность или кризис – не основания отказываться от работы

Как заставить мужчину работать
Как заставить мужчину работать
Фото: Pexels

В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем выходит новая полезная рубрика "Жить легко с Адамовой". Психолог Елена Адамова вместе с командой утреннего шоу ответит на самые распространенные вопросы женщин в сфере отношений, самореализации, самооценки, поиска себя и назначения. Эксперт рассказала, что делать, если женщина работает, а мужчина целыми днями лежит на диване.

Психолог Елена Адамова
Психолог Елена Адамова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Почему мужчина должен работать?

Психолог отмечает: для современной женщины работать наравне с мужчинами, а порой даже зарабатывать больше – нормальная практика. Однако пассивность партнера может привести к тому, что главным кормильцем в семье будет именно женщина.

"Конечно, есть случаи, когда мужчина временно не может работать: болезнь, авария или серьезные проблемы в бизнесе. Но если мы говорим о депрессии, растерянности, карантине или кризисе – это не основания для мужчины отказываться от работы. Ведь вы же работаете, значит, и он тоже может", – комментирует психолог Елена Адамова.

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Как улучшить отношения в паре и добиться уважения
Фото: Unsplash

Два лайфхака, как заставить мужчину работать

1. Дайте мужчине хорошую порцию признания

Дать мужчине такую ​​порцию признания и восхищения его талантами и возможностями, чтобы спровоцировать его работать. И уменьшить обороты в заработке, ведь когда человек ничего не делает, то понимает, что это становится для него удобным.

2. Попросите совета у своего мужа или обращайтесь за помощью

Не делайте все самостоятельно – все финансовые и хозяйственные обязанности делите между собой. Иначе рискуете дойти до того, что все будет закреплено за вами, и виноваты в этом будете только вы.

"Но если вам нравится ваша работа, несмотря на то что работаете и зарабатываете вы больше, чем мужчина, к тому же вам комфортно и легко с вашим избранником, не позволяйте социуму воровать этот кайф – не обращайте внимания на комментарии со стороны", – советует психолог.

Как не испортить отношения с близкими – смотрите видео:

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работа женщина мужчина психология
Источник: Сегодня
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