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5 порад психолога, як розпалити вогонь у стосунках

Сьогодні, 15:50

Намагайтеся не тільки спілкуватися, але й фліртувати один з одним так, як ви це робили на початку стосунків – в найромантичніший період. Це відмінно допомагає повернути пристрасть

Як розпалити вогонь у стосунках
Як розпалити вогонь у стосунках
Фото: Pexels

Одне з найпопулярніших питань до психолога – що робити, якщо почуття охололи? Психолог і коуч Олена Адамова в новій рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" дала поради, як розпалити вогонь в подружньому житті і зробити стосунки щасливими.

Психолог Олена Адамова
Психолог Олена Адамова
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Давайте будемо дорослими і припинимо очікувати того, що стосунки завжди повинні бути на піку. Життя в стосунках – в парі, в бізнесі або дружбі, розвиваються по-синусоїді: то густо, то пусто. Але треба стежити, щоб вони не дійшли до точки і не перестали бути подружніми, цікавими. А ще гірше – мертвими, коли не хочеться обніматися, перебувати удвох, зате хочеться покласти перегородку між вами в ліжку", – коментує психолог Олена Адамова.

П'ять правил, які допоможуть розпалити вогонь у стосунках:

1. Без претензій

Запам'ятайте: ніхто нікому нічого не винен. Ви тільки повинні бути щасливими, тоді будете запалювати один одного.

2. Хвалити за гарне

Відзначайте прості речі, які ваш партер робить добре: "який смачний обід ти приготував" або "як красиво прикрашена кімната".

3. Приємні спогади

Згадуйте моменти, в яких ви обидва були щасливі – це завжди зближує і дарує позитив.

Як розпалити вогонь у стосунках
Як розпалити вогонь у стосунках
Фото: Pexels

4. Пункти "За що я люблю?"

Випишіть їх і обміняйтеся цими "папірцями щастя".

5. Вираз подяки

Приємні слова можна сказати особисто або ж прописати і відправити SMS. Такий вчинок здивує і порадує вашу половинку.

Крім того, Олена Адамова радить не тільки спілкуватися, але й фліртувати один з одним так, як ви це робили на початку стосунків – в найромантичніший період, або ж так, як ви б робили це з новим партнером. Приносьте нову насолоду в ваше сімейне життя!

Як не зіпсувати стосунки з близькими – дивіться відео:

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стосунки психологія
Джерело: Сьогодні
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