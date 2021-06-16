5 порад психолога, як розпалити вогонь у стосунках
Намагайтеся не тільки спілкуватися, але й фліртувати один з одним так, як ви це робили на початку стосунків – в найромантичніший період. Це відмінно допомагає повернути пристрасть
Одне з найпопулярніших питань до психолога – що робити, якщо почуття охололи? Психолог і коуч Олена Адамова в новій рубриці "Жити легко з Адамовою" програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" дала поради, як розпалити вогонь в подружньому житті і зробити стосунки щасливими.
"Давайте будемо дорослими і припинимо очікувати того, що стосунки завжди повинні бути на піку. Життя в стосунках – в парі, в бізнесі або дружбі, розвиваються по-синусоїді: то густо, то пусто. Але треба стежити, щоб вони не дійшли до точки і не перестали бути подружніми, цікавими. А ще гірше – мертвими, коли не хочеться обніматися, перебувати удвох, зате хочеться покласти перегородку між вами в ліжку", – коментує психолог Олена Адамова.
1. Без претензій
Запам'ятайте: ніхто нікому нічого не винен. Ви тільки повинні бути щасливими, тоді будете запалювати один одного.
2. Хвалити за гарне
Відзначайте прості речі, які ваш партер робить добре: "який смачний обід ти приготував" або "як красиво прикрашена кімната".
3. Приємні спогади
Згадуйте моменти, в яких ви обидва були щасливі – це завжди зближує і дарує позитив.
4. Пункти "За що я люблю?"
Випишіть їх і обміняйтеся цими "папірцями щастя".
5. Вираз подяки
Приємні слова можна сказати особисто або ж прописати і відправити SMS. Такий вчинок здивує і порадує вашу половинку.
Крім того, Олена Адамова радить не тільки спілкуватися, але й фліртувати один з одним так, як ви це робили на початку стосунків – в найромантичніший період, або ж так, як ви б робили це з новим партнером. Приносьте нову насолоду в ваше сімейне життя!
Як не зіпсувати стосунки з близькими – дивіться відео:
Читайте також, як поліпшити стосунки в парі і домогтися поваги партнера.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше