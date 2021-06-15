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Осторожно, магнитная буря! Чем она опасна и как влияет на людей

Сегодня, 11:43

В период магнитных бурь люди могут на физическом уровне чувствовать себя не очень хорошо. А из-за проблем со здоровьем появляются психо-эмоциональные проблемы

Чем опасна магнитная буря 16 июня
Чем опасна магнитная буря 16 июня
Фото: Getty Images, Pexels

В июне магнитные бури, которые чередуются с другими астрологическими процессами, типа ретроградности планет, очень сильно влияют на здоровье и психо-эмоциональное состояние людей. Как магнитные бури влияют на людей и чего ждать в этот период – далее в материале.

Магнитная буря влияет на здоровье и эмоции людей

В период магнитных бурь люди могут на физическом уровне чувствовать себя не очень хорошо. Пожалуй, самыми распространенными жалобами являются перепады давления. Отсюда могут возникать головные боли, боль в суставах и спине, головокружение и боли в сердце, проблемы со сном.

А из-за проблем со здоровьем или даже небольших недомоганий появляются психо-эмоциональные проблемы такие, как: раздражительность, апатия, упадок сил, невнимательность и забывчивость.

Чем опасна магнитная буря 16 июня
Чем опасна магнитная буря 16 июня
Фото: Getty Images

Во время магнитных бурь родители часто жалуются на не контролированное поведение детей – гиперактивность, шкодность, раздражительность. Что тоже поясняется влиянием магнитных бурь и тем, что дети являются более метеозависимыми, чем взрослые.

Интересно, что даже животные становятся более агрессивными в период магнитных бурь.

Магнитная буря 16 июня: как она повлияет на людей

Сегодня возможна апатия, упадок сил и концентрации, а также раздражительность. Астрологи прогнозируют, что пик активности придется на утро и время полудня. Но пик геомагнитного удара придется на 17 июня, а 18 июня магнитная буря будет утихать.

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Такие скачки могут проявится для метеозависимых людей болями в суставах, спине, тошнотой, головными болями и головокружением. Возможны даже обострения хронических заболеваний.

А раздражительность, упадок сил и отсутствие настроения станут результатом этой магнитной бури.

Как позаботиться о себе во время магнитной бури

К концу недели нужно максимально щадяще отнестись к своему здоровью – как физическому, так и психологическому. Постарайтесь максимально разгрузить пятницу от сложных физических и эмоциональных заданий, не нервничать и не спорить. Лучше посмотреть приятный фильм, почитайте книгу, займитесь хобби.

Кроме того, важно придерживаться правильного питания, соблюдать питьевой режим и вести активный образ жизни, не перегружая себя.

Как магнитные бури влияют на людей – смотрите видео:

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2021 года: благоприятные и опасные дни.

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психология магнитная буря
Источник: Сегодня
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