Самая мощная магнитная буря в августе накрыла украинцев: чем опасно

Повышенная активность на поверхности Солнца вызвала мощные магнитные бури, пик которых наступает сегодня. Метеозависимым людям важно обратить внимание на свое здоровье

Когда самая мощная магнитная буря в августе / Фото: Unsplash

С сегодняшнего дня, 16 августа, началась самая мощная магнитная буря не только за весь август, а и за последние полгода. Продляться они до 20 августа. Это тяжелый период для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, поэтому важно быть внимательными к себе.

Как магнитные бури влияют на эмоциональных людей

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Влияние магнитной бури ощущается как на физическом, так и на психологическом уровне. Поэтому нужно уделять внимание всем сферам. Повышенная эмоциональность, нервные срывы, раздражительность становятся более распространенными, а поэтому важно в эти дни держать себя в руках.

Эмоциональным людям стоит в этот период можно сделать следующее:

попить мятный чай, который обладает седативными свойствами.

перед сном полезно прогуляться на свежем воздухе, принять теплую ванну с травами.

утром, чтобы взбодриться и привести себя в чувства – принимайте контрастный душ или обливайтесь прохладной водой.

Что происходит со здоровьем во время магнитных бурь

Люди, у которых есть проблемы со здоровьем, должны быть аккуратнее. В эти дни может болеть голова, ощущаться головокружение, тошнота, перепады давления и боли в суставах.

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Рекомендуется в этот период отказаться от крепкого чая, кофе и алкоголя, а также контролировать артериальное давление.

Кроме того, в дни магнитных бурь лучше отказаться от больших физических и умственных нагрузок, придерживаться здорового питания и высыпаться.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

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