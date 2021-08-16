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Самая мощная магнитная буря в августе накрыла украинцев: чем опасно

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
16 августа, 09:55
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Повышенная активность на поверхности Солнца вызвала мощные магнитные бури, пик которых наступает сегодня. Метеозависимым людям важно обратить внимание на свое здоровье
Когда самая мощная магнитная буря в августе
Когда самая мощная магнитная буря в августе / Фото: Unsplash

С сегодняшнего дня, 16 августа, началась самая мощная магнитная буря не только за весь август, а и за последние полгода. Продляться они до 20 августа. Это тяжелый период для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, поэтому важно быть внимательными к себе.

Как магнитные бури влияют на эмоциональных людей

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Влияние магнитной бури ощущается как на физическом, так и на психологическом уровне. Поэтому нужно уделять внимание всем сферам. Повышенная эмоциональность, нервные срывы, раздражительность становятся более распространенными, а поэтому важно в эти дни держать себя в руках.

Эмоциональным людям стоит в этот период можно сделать следующее:

  • попить мятный чай, который обладает седативными свойствами.
  • перед сном полезно прогуляться на свежем воздухе, принять теплую ванну с травами.
  • утром, чтобы взбодриться и привести себя в чувства – принимайте контрастный душ или обливайтесь прохладной водой.

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Что происходит со здоровьем во время магнитных бурь

Люди, у которых есть проблемы со здоровьем, должны быть аккуратнее. В эти дни может болеть голова, ощущаться головокружение, тошнота, перепады давления и боли в суставах.

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Рекомендуется в этот период отказаться от крепкого чая, кофе и алкоголя, а также контролировать артериальное давление.

Кроме того, в дни магнитных бурь лучше отказаться от больших физических и умственных нагрузок, придерживаться здорового питания и высыпаться.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2021 года: благоприятные и опасные дни.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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