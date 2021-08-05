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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Какие орехи сохранят сердце и помогут продлить жизнь

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 августа, 17:00
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Горсть грецких орехов в день поможет снизить риск развития болезней сердца, сосудов, ожирения, рака и увеличить продолжительность жизни на несколько лет.
Грецкие орехи сохранят сердце, мозг и помогут продлить жизнь
Грецкие орехи сохранят сердце, мозг и помогут продлить жизнь / Фото: unsplash.com

За счет высокого содержания растительной жирной полиненасыщенной кислоты Омега-3, грецкие орехи признаны одними из самых полезных. Ученые 20 лет исследовали показатели здоровья тех, кто ежедневно ел и не ел грецкие орехи. Результат в пользу тех, кто ел: исследование опубликовано в медицинском журнале Nutrients.

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август полезнее и интереснее.

Чем именно полезны для здоровья грецкие орехи

Медики проанализировали данные около 100 тысяч человек, стараясь изучить связь между потреблением грецких орехов и смертностью. И оценить ожидаемую продолжительность жизни по отношению к потреблению грецких орехов взрослыми людьми в США. Изучая влияние грецких орехов на воспаление, окислительный стресс и риск рака, медики заметили интересный факт.

Всего около 50 граммов грецких орехов в день уже в течение 2 недель помогло подавить рост клеток рака груди. Хотя по отношению к другим видам рака такие данные противоречивы, отмечают ученые – нужно продолжать проводить исследования.

Грецкие орехи снижают вред от окислительного стресса, улучшают работу мозга
Грецкие орехи снижают вред от окислительного стресса, улучшают работу мозга / Фото: freepik.com

Орехи – пища, богатая питательными веществами: ненасыщенными жирами, белками, витаминами, минералами и клетчаткой. А особенно – жирной полиненасыщенной кислотой Омега-3. Именно это вещество улучшает функции соединительной ткани сосудов, показатели крови, тем самым снижая риски развития целого ряда заболеваний.

Те, кто ест грецкие орехи, гораздо меньше рискуют умереть от инфаркта и инсульта, у них ниже риск развития атеросклероза, диабета, ожирения. Также орехи помогают снизить вред от окислительного стресса, улучшают работу мозга. У тех участников исследования, кто не ел грецкие орехи, показатели здоровья были намного хуже.

А сколько грецких орехов можно съедать в день?

Медики отмечают, что не более 30-50 грамм: это питательный продукт, который при переедании может вызвать нарушение пищеварения и даже аллергию. Поскольку грецкий орех богат йодом, то его противопоказано есть при некоторых проблемах с щитовидной железой.

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Тем, кто худеет, нужно не более 20 грамм орехов. Вообще, с орехами надо быть осторожными, вводить их в рацион внимательно и аккуратно.

И, тем не менее, ученые отмечают, что те, кто регулярно есть грецкие и другие орехи более физически активны, придерживаются более здоровой диеты, потребляют меньше алкоголя. А также принимают поливитамины.

Также раньше мы писали, какие орехи помогут похудеть.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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