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Магнитные бури в августе 2021 года: ожидается спокойный месяц

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
3 августа, 15:51
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Несмотря на то, что август – месяц летний, солнечный и жаркий, Солнце не потревожит землян, и геомагнитная обстановка обещает быть умеренно спокойной.
Когда ожидаются магнитные бури в августе
Когда ожидаются магнитные бури в августе / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем без всплесков солнечной активности , конечно, не обойдется, причем, самый серьезный приходится как раз на День Независимости Украины. Но все они будут короткими и незначительными.

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А если вы пока в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в календаре лайфхаков.

Когда магнитные бури потревожат землян в августе 2021 года, какая будет геомагнитная обстановка на августовские праздники, летние Спасы, День строителя, День шахтера, Международный день молодежи и в другие дни? Читайте прогноз геомагнитных колебаний на август в нашей статье.

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Если заранее знать прогноз магнитных бурь, то метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно , и прогноз магнитных бурь может меняться.

Прогноз магнитных бурь на август 2021 года

  • Незначительные магнитные колебания в августе возможны: 5, 6, 17, 18, 23, 25 числа.
  • Более серьезные магнитные бури ожидаются10, 11 и 24 августа.

Смотрите видео, как магнитные бури влияют на людей:

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2021 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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