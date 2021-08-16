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Найпотужніша магнітна буря в серпні накрила українців: чим небезпечно

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
16 серпня, 09:55
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Підвищена активність на поверхні Сонця викликала потужні магнітні бурі, пік яких наступає сьогодні. Метеозалежним людям важливо звернути увагу на своє здоров'я
Коли найпотужніша магнітна буря в серпні
Коли найпотужніша магнітна буря в серпні / Фото: Unsplash

З сьогоднішнього дня, 16 серпня, розпочалася найпотужніша магнітна буря не тільки за весь серпень, а й за останні півроку. Триватимуть вони до 20 серпня. Це важкий період для тих, у кого є проблеми зі здоров'ям, тому важливо бути уважними до себе.

Як магнітні бурі впливають на емоційних людей

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Вплив магнітної бурі відчувається як на фізичному, так і на психологічному рівні. Тому потрібно приділяти увагу всім сферам. Підвищена емоційність, нервові зриви, дратівливість стають більш поширеними, а тому важливо в ці дні тримати себе в руках.

Емоційним людям варто в цей період можна зробити наступне:

  • попити м'ятний чай, який володіє седативними властивостями.
  • перед сном корисно прогулятися на свіжому повітрі, прийняти теплу ванну з травами.
  • вранці, щоб підбадьоритися і привести себе до тями – приймайте контрастний душ або обливайтесь прохолодною водою.

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Що відбувається зі здоров'ям під час магнітних бур

Люди, у яких є проблеми зі здоров'ям, повинні бути акуратнішими. У ці дні може боліти голова, відчуватися запаморочення, нудота, перепади тиску і болю в суглобах.

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Рекомендується в цей період відмовитися від міцного чаю, кави і алкоголю, а також контролювати артеріальний тиск.

Крім того, в дні магнітних бур краще відмовитися від великих фізичних і розумових навантажень, дотримуватися здорового харчування і висипатися.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

Раніше ми публікували місячний календар на серпень 2021 року: сприятливі і небезпечні дні.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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