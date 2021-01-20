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Магическая дата 21.01.2021: что готовит этот день для нас всех

Сегодня, 22:10

Астролог советует не спешить, потому что везде можно опоздать

Кто верит в магию цифр – завтра именно такой день – 21.01.2021. В ЗАГСах ожидают ажиотаж. Даже несмотря на карантин и закрытые рестораны, молодоженов, которые хотят жениться в красивую дату, довольно много. Чего всем ждать от магической даты – далее в материале.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Юрия Керча
Видео: Сегодня

Почему люди хотят женится в этот день?

Невеста Ольга Байрак ждала этой даты и считает для их пары этот день особенным. Жениться они с Александром планировали еще в прошлом году, но поскольку 2020 год был високосным, то свадьбу отложили. Зато они верят, что 21 января 2021 года – благоприятное для такого события.

Если по нумерологии, сложить все эти цифры, то получается девятка, а она символизирует завершение чего-то старого и начало чего-то нового, рассказала Ольга. Праздновать молодожены будут в семейном кругу, так из-за карантина кафе и рестораны закрыты.

Кто будет жениться 21.01.2021

Несмотря на локдаун, в столице в этот день в ЗАГСах ожидается ажиотаж! Заявления подали 120 пар. По словам руководителя отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Киева Рады Дошутиной, если сравнивать с обычным будним днем ​​января-февраля, то эта цифра вдвое больше, чем в обычный четверг.

А в целом по Украине завтра планируют пожениться более тысячи пар!

Чем магическая дата 21.01.2021
Чем магическая дата 21.01.2021
Фото: instagram.com/oliviaculpo

Что про магическое число говорит астропсихолог

Астропсихолог София Литвинова раскладывает карты на магическую дату. Говорит, браки, заключенные в этот день, будут счастливыми, только надо помнить одно правило: прежде чем что-то сказать, нужно говорить "я не критикую, я просто хочу высказать свое мнение, я думаю, что надо сделать вот так. А как думаешь ты?". Это золотая формула этого брака, говорит эксперт.

Что касается обычных дел, утром астролог советует не спешить, потому что везде можно опоздать. Поэтому распределяйте время. А еще в этот день почувствуете всплеск положительных эмоций и желание изменить что-то в жизни.

Тем временем мы выяснили историю любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой.

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Источник: Сегодня
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