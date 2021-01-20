Магічна дата 21.01.2021: що віщує цей день для нас усіх
Астролог радить не поспішати, тому що скрізь можна запізнитися
Хто вірить в магію чисел – завтра саме такий день – 21.01.2021. У РАГСах очікують ажіотаж. Навіть незважаючи на карантин і закриті ресторани, молодят, які хочуть одружитися в красиву дату, досить багато. Чого всім чекати від магічної дати – далі в матеріалі.
Чому люди хочуть одружитися в цей день?
Наречена Ольга Байрак чекала цієї дати і вважає для їхньої пари цей день особливим. Одружитися вони з Олександром планували ще минулого року, але оскільки 2020 рік був високосним, то весілля відклали. Зате вони вірять, що 21 січня 2021 року – сприятливий день для такої події.
Якщо за нумерологією скласти всі ці цифри, то виходить дев'ятка, а вона символізує завершення чогось старого і початок чогось нового, розповіла Ольга. Святкувати молодята будуть у сімейному колі, бо через карантин кафе і ресторани закриті.
Хто буде одружуватися 21.01.2021
Незважаючи на локдаун, в столиці в цей день в РАЦСах очікується ажіотаж! Заяви подали 120 пар. За словами керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Києва Ради Дошутіної, якщо порівнювати зі звичайним буденних днем січня-лютого, то ця цифра вдвічі більше, ніж у звичайний четвер.
А в цілому по Україні завтра планують одружитися понад тисячу пар!
Що про магічне число говорить астропсихолог
Астропсихолог Софія Литвинова розкладає карти на магічну дату. Каже, шлюби, укладені цього дня, будуть щасливими, тільки треба пам'ятати одне правило: перш ніж щось сказати, треба говорити "я не критикую, я просто хочу висловити свою думку, я думаю, що треба зробити ось так. А як думаєш ти?". Це золота формула цього шлюбу, говорить експерт.
Що стосується звичайних справ, вранці астролог радить не поспішати, тому що скрізь можна спізнитися. Тому розподіляйте час. А ще в цей день відчуєте сплеск позитивних емоцій і бажання змінити щось у житті.
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