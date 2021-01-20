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Магічна дата 21.01.2021: що віщує цей день для нас усіх

Сьогодні, 22:10

Астролог радить не поспішати, тому що скрізь можна запізнитися

Хто вірить в магію чисел – завтра саме такий день – 21.01.2021. У РАГСах очікують ажіотаж. Навіть незважаючи на карантин і закриті ресторани, молодят, які хочуть одружитися в красиву дату, досить багато. Чого всім чекати від магічної дати – далі в матеріалі.

Сюжет Тетяни Лазарчук і Юрія Керча
Відео: Сьогодні

Чому люди хочуть одружитися в цей день?

Наречена Ольга Байрак чекала цієї дати і вважає для їхньої пари цей день особливим. Одружитися вони з Олександром планували ще минулого року, але оскільки 2020 рік був високосним, то весілля відклали. Зате вони вірять, що 21 січня 2021 року – сприятливий день для такої події.

Якщо за нумерологією скласти всі ці цифри, то виходить дев'ятка, а вона символізує завершення чогось старого і початок чогось нового, розповіла Ольга. Святкувати молодята будуть у сімейному колі, бо через карантин кафе і ресторани закриті.

Хто буде одружуватися 21.01.2021

Незважаючи на локдаун, в столиці в цей день в РАЦСах очікується ажіотаж! Заяви подали 120 пар. За словами керівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Києва Ради Дошутіної, якщо порівнювати зі звичайним буденних днем січня-лютого, то ця цифра вдвічі більше, ніж у звичайний четвер.

А в цілому по Україні завтра планують одружитися понад тисячу пар!

Чим магічна дата 21.01.2021
Чим магічна дата 21.01.2021
Фото: instagram.com/oliviaculpo

Що про магічне число говорить астропсихолог

Астропсихолог Софія Литвинова розкладає карти на магічну дату. Каже, шлюби, укладені цього дня, будуть щасливими, тільки треба пам'ятати одне правило: перш ніж щось сказати, треба говорити "я не критикую, я просто хочу висловити свою думку, я думаю, що треба зробити ось так. А як думаєш ти?". Це золота формула цього шлюбу, говорить експерт.

Що стосується звичайних справ, вранці астролог радить не поспішати, тому що скрізь можна спізнитися. Тому розподіляйте час. А ще в цей день відчуєте сплеск позитивних емоцій і бажання змінити щось у житті.

Тим часом ми з'ясували історію любові Микити Добриніна і Дар'ї Квіткова.

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Джерело: Сьогодні
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