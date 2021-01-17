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Карантинный синдром: как избежать депрессии и не испортить отношения с близкими

Сегодня, 12:57

Психологи советуют выстраивать личные границы и отдыхать

Ситуация с коронавирусом влияет на психологическое состояние украинцев, и скрасить локдаунские будни удается не всем. Медики говорят – к ним все чаще обращаются пациенты, которые боятся заболеть и испытывают недостаток общения с друзьями и коллегами.

А еще людей раздражает необходимость постоянно носить маски, соблюдать дистанцию ​​и работать удаленно.

Как "ковид" заставил некоторых забыть об этикете и изменил психологическое состояние – читайте в этом материале.

Дарья Трунова, Евгений Товкай, новости "Сегодня", телеканал "Украина"

Многие из нас сейчас работают удаленно. С одной стороны это удобно – ты можешь распланировать свое время и спокойно заниматься основными задачами. Но есть и другая сторона медали – коммуникация с коллегами.

В рабочие чаты могут приходить сообщения в совершенно любое время суток. А игнорировать их не всегда выходит. Но в виртуальном мире действуют те же правила и запреты, как и в реальном.

"Проговорите с коллегами, в какое время вы активно отвечаете на все рабочие вопросы, а с какого часа вы прекращаете отвечать", – советует специалист по этикету Анна Чаплыгина.

Фото: stocksnap.io

За время пандемии коронавируса общение с многими стало исключительно виртуальным, а объятия, поцелуи и рукопожатия – заменили приветствия локтями и кулаками.

На сегодняшний день хорошим тоном является прийти в маске по умолчанию. Таким образом, вы невербально демонстрируете свою заботу о окружающих людях. Культура "обнимашек" и "целовашек" с незнакомыми людьми не что уйдет, а приостановится. Пока мир не станет опять безопасным.

Фото: Reuters

Из-за нехватки живого общения люди стали более тревожными. Увеличилось количество неврозов, ведь кто-то боится заболеть, а некоторых пугает неопределенность. У кого-то усиливаются страдания от одиночества, а кто-то разводится из-за бытовых недоразумений, нехватки свободного времени и пространства.

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Чтобы противодействовать этому, психологи советуют ежедневно выделять время для собственных интересов. Но прежде всего, проговорить это с близкими.

Человек должен иметь то пространство, где он чувствует себя защищенным, где может набраться сил.

А еще полезно каждый день готовить что-то новое или ходить разными путями из дома и обустраивать пространство на свой лад. Таков рецепт от обыденности и серости на карантине.

Ранее мы рассказывали, чем заняться одному дома во время карантина: пять нескучных идей.

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