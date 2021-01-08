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Как составить карту желаний, которая осуществит ваши мечты

Сегодня, 11:12

Астролог и психолог дали эффективные советы

Именно сегодня люди по всему миру мастерят карты желаний, чтобы с началом нового года впустить в свою жизнь приятные изменения. Как работает эта техника и как правильно составлять собственную карту рассказала астролог Янина Массина в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

В детстве все мы любили мечтать и оказывается, когда взрослеешь, эту способность не нужно терять. Ведь если правильно выразить все свои желания – они обязательно станут реальностью. Чтобы взрослые мечты воплощались в жизнь – есть карта желаний.

"Карта желаний – это визуальный образ того, о чем мы мечтаем. И нашей психике, когда мы видим определенный образ, определенный силуэт – легче достичь и привести нас к желаемому результату, – рассказала астролог Янина Массини. – Проблема большинства людей в том, что мы очень часто переключаемся с одной цели, не доведя ее до конца, на другую. Надо четко понимать, что вы будете делать каждый месяц, каждый день для достижения своей цели".

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Как составить карту желаний: инструкция

Карта состоит всего из 9 секторов, чтобы задействовать все сферы жизни. Подумайте, чего вы хотите достичь в будущем, и соберите достаточное количество изображений для карты. Первое, что нужно – приклеить свое жизнерадостное фото в центр. Для того, чтобы ваши желания получали от вас положительную энергию.

"Карта складывается слева направо. Слева направо у нас происходит движение из прошлого в будущее. С левой стороны вам нужно разместить фотографии семьи и рода. То есть тех авторитетных фигур, которые вас поддерживают, на кого вы опираетесь", – объяснила психолог и экстрасенс Светлана Арефния.

Далее визуализируйте богатство – сколько конкретно и что именно вам нужно. Если деньги – сумма, недвижимость – количество и так далее. Сверху вашей карты должно быть духовное богатство.

После этого переходите к секторам семейного счастья – любовь и дети. В этих частях может быть визуализация любых желаний, касающихся семьи.

Как правильно составлять карту желаний
Как правильно составлять карту желаний
Фото: скриншот

"Старайтесь не выбирать картинки, где есть определенные лица. Потому что тогда вы выбираете определенный типаж своей пары", – советует эксперт.

Следующим идет самореализация, карьера и саморазвитие. А когда ваша карта желаний будет готова – спрячьте ее подальше от глаз.

"Когда она висит, то срисовывается и перестает иметь ценность. Чем меньше ее ценность, тем меньше она интересна. А чем меньше она интересна, тем меньше энергии на нее идет, и соответственно просто ничего не осуществляется", – объяснила психолог.

А еще оставьте на карте простое желание. Например, прочитать книгу или посетить родственников – и выполните его. Таким образом вы активируете карту, и она начнет действовать.

Как сделать карту желаний:

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Источники: Сегодня , canva.com
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