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Как научится говорить "спасибо", даже когда не хочется

Сегодня, 13:13

Психолог пояснила, чем полезна благодарность

Сегодня, 11 января, отмечается Международный день "спасибо". С детства нас учат быть вежливыми и говорить "спасибо", когда что-то дарят, дают или делают. Но не все донесут этот навык во взрослую жизнь. Все потому, что о благодарности вспоминают только условно, то есть "за что-то материальное". Выходит, за "нематериальное" благодарить не нужно? Сегодня.Lifestyle вместе с психологом Мариной Журбенко разобрались, как научиться говорить "спасибо" и чем это может быть полезно.

Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Психолог, транзактный аналитик Марина Журбенко
Фото: пресс-служба

Чем полезно говорить "спасибо"

Тема благодарности всегда очень актуальна, ведь является частью делового этикета, а также высшей степенью проявления симпатии, признания и уважения к людям и их поступкам.

1. Людей, которые умеют благодарить, любят окружающие

"Спасибо" помогает нам налаживать с людьми теплые и доверительные отношения. Существует даже такой парадокс: вам с большей охотой поможет не тот человек, которому вы сами когда-то оказали поддержку, а тот, кто вам уже помогал в прошлом и получил благодарность.

Первый и самый важный плюс благодарности: создание благоприятного отношения в ваш адрес и укрепление взаимоотношений с окружающими.

2. Благодарность помогает фокусироваться на позитиве

Благодарность – это еще и возможность обратить внимание и сфокусироваться на приятных моментах в жизни, а это уже смело можно называть позитивной терапией.

Как это работает? Например, благодарность за то, что подруга выслушала вас, всегда оставит послевкусие не наличия существующей проблемы, а того, что вы для кого-то важны. Или когда вас остановила полиция и отпустила с предупреждением. Ну чем не повод сказать "спасибо"?

Позитивное мышление продлевает жизнь
Позитивное мышление продлевает жизнь
Фото: Depositphotos

Как научится говорить "спасибо", даже когда не хочется

Легко благодарить людей за хорошие поступки. Чего не скажешь о близких людях, которые иногда ранят хуже чужих. Как быть в таком случае, когда и благодарить то не за что?

Включите в свой ежедневный словарь "спасибо" кассиру, официанту, водителю такси или автобуса, человеку, который передал за проезд, баристе, заправщику. Незаметно для себя вы обнаружите, что умеете делать это легко и непринужденно.

Когда благодарность становится неотъемлемой частью вашей лексики – ее становится гораздо легче выражать и тем, кто порой нас разочаровывает.

Поэтому в ситуации, когда нам хочется раздражаться на близкого человека, всегда есть выбор: поддаться эмоции или сказать "спасибо, что воспитываешь во мне терпение".

А если вам сложно благодарить кого-то, глядя в глаза, то можно начать с благодарности 21 столетию за технический прорыв и воспользоваться возможностью поблагодарить человека лично, но с помощью сообщения в мессенджере. Это существенно снизит волнение и добавит смелости вашим следующим поступкам.

Чем благодарность полезна для человека
Чем благодарность полезна для человека

Чем полезна благодарность:

  1. Развивает эмоциональный интеллект.
  2. Учит прощать.
  3. Придает положительной энергии.
  4. Усиливает чувство целостности с окружением.
  5. Снижает уровень депрессии и тревожности.
  6. Улучшает сон и ослабляет головные боли.

Если вы искренне поблагодарили и получили неожиданный ответ – не отчаивайтесь, иначе это перечеркнет весь позитив, который вы могли бы сохранить в своем солнечном сплетении. Ведь главное в вашей благодарности – ваши же положительные эмоции.

Как научиться прощать обиды – смотрите видео:

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психология благодарность спасибо
Источник: Сегодня
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