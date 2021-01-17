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Карантинний синдром: як уникнути депресії і не зіпсувати відносини з близькими

Сьогодні, 12:57

Психологи радять вибудовувати особисті кордони та відпочивати

Ситуація з коронавірусом впливає на психологічний стан українців, і скрасити локдаунскі будні вдається не всім. Медики кажуть – до них все частіше звертаються пацієнти, які бояться захворіти та відчувають нестачу спілкування з друзями і колегами.

А ще людей дратує необхідність постійно носити маски, дотримуватися дистанції і працювати віддалено.

Як "ковід" змусив деяких забути про етикет та змінив психологічний стан – читайте в цьому матеріалі.

Дарина Трунова, Євген Товкай, новини "Cьогодні", телеканал "Україна"

Багато з нас зараз працюють віддалено. З одного боку це зручно – ти можеш розпланувати свій час і спокійно займатися основними завданнями. Але є й інша сторона медалі – комунікація з колегами.

В робочі чати можуть приходити повідомлення у будь-який час доби. А ігнорувати їх не завжди виходить. Але у віртуальному світі діють ті ж правила і заборони, щр і в реальному.

"Проговоріть з колегами – в який час ви активно відповідаєте на всі робочі питання, а з якої години ви припиняєте відповідати", – радить фахівчиня з етикету Анна Чаплигіна.

Фото: stocksnap.io

За час пандемії коронавірусу спілкування з багатьма стало виключно віртуальним, а обійми, поцілунки і рукостискання – замінили вітання ліктями і кулаками.

На сьогоднішній день хорошим тоном є прийти в масці за замовчуванням. Отже, ви невербально демонструєте свою турботу про оточуючих людей. Культура обійм та поцілунків з незнайомими людьми не те що піде, а призупиниться. Поки світ не стане знову безпечним.

Фото: Reuters

Через брак живого спілкування люди стали більш тривожними. Збільшилася кількість неврозів, адже хтось боїться захворіти, а деяких лякає невизначеність. У когось посилюються страждання від самотності, а хтось розлучається через побутові непорозуміння, брак вільного часу та простору.

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Щоб протидіяти цьому, психологи радять щодня виділяти час на власні інтереси. Але перш за все, проговорити це з близькими.

Людина повинна мати той простір, де вона є захищеною, може набратися сил.

А ще корисно щодня готувати щось нове або ходити різними шляхами з дому і облаштовувати простір на свій лад. Такий рецепт від буденності і сірості на карантині.

Раніше ми розповідали, чим зайнятися вдома під час карантину: п'ять ненудних ідей.

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