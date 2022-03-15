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Как вывести ребенка из шока и минимизировать стресс от эвакуации – советы психолога

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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15 марта, 21:00
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Сейчас непросто каждому из нас, но больше всего страдают дети, которые очень чувствуют панику взрослых и впитывают их настроение
Как вывести ребенка из шока и минимизировать стресс от переезда
Как вывести ребенка из шока и минимизировать стресс от переезда / Фото: Daniel Cole

В Украине война, и это все еще тяжело для нашего восприятия. Что тогда говорить о детях, которые точно не должны страдать! Ранее мы рассказывали, как говорить про войну с ребенком, а теперь обсудим, как адаптировать детей к вынужденному переезду. Практикующий психолог по вопросам детской и семейной психологии Тамара Добудогло рассказала, как помочь детям пережить шок от переезда.

Сегодня многие родители выбирают возможность вывезти детей за границу, потому что это безопасно. И с чем мы сталкиваемся, когда приезжаем в новую страну с ребенком? С шоком. Своим и детским.

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Что с этим можно сделать?

Чтобы облегчить адаптацию в новой стране для малышей, помните, первое и очень важное правило – чем больше вы будете оставаться на одном месте, тем лучше для детской психики. В этом больше стабильности.

Если ваш ребенок дошкольник:

  • По возможности определить новое место – для игрушек/игр, сна, еды.

Это может быть даже уголок в комнате, но он есть, он стабилен, им можно пользоваться, там можно обживаться.

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Нет ничего хуже для детской психики чем "это временно, не привыкай". Поэтому – "теперь ты можешь разложить здесь свои игрушки", "здесь можно расставить/разложить все как тебе нравится", "это наш новый дом – давай сделаем здесь уютно".

  • По возможности пойти в магазин и дать ребенку выбрать 1-2-3 новые игрушки.

Даже если будет что-то маленькое или что-то из центра гуманитарной помощи – отлично! Это начало действий/деятельности/активности на новом месте. Это полезно для психики.

  • Если у вас появилось новое жилье (временное или нет), его нужно обжить.

Какие-то самые маленькие мелочи, которые помогут и вам и ребенку "обозначить" новое место и сделать его "своим".

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  • По возможности выходить гулять.

Найти площадку с детьми, пускай ребенок увидит, что есть другие малыши. Что они тоже играют, смеются, разговаривают. У них есть понятная для ребенка активность.

Помните, ребенок захочет играть или знакомиться с детьми не сразу. Дайте ему время. Можно просто посмотреть, как дети играют, можно поиграть рядом самому или с мамой и пр.

  • Любые телесные практики.

Массажи/пальчиковые игры/поглаживания. В нашем детстве были чудесные игры "рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, ехал поезд запоздалый…" Таких игр много в интернете, ищите и делайте.

Телесный контакт дает сильное чувство связки с родными, безопасности и комфорта. Это всегда весело, а веселье расслабляет.

  • Режим и ритуалы.

У ребенка должен появится режим, хотя бы общий. И распорядок дня со своими ритуалами.

Там, где есть понятный сюжет и повторяемость действий/событий/активностей, там безопасно.

  • Рисование/лепка/совместные игры.
  • Если вам удалось забрать с собой какие-то игрушки, пускай они станут "обережками" на новом месте.

Ни в коем случае не делайте их напоминаем "былой жизни". Это угнетает и вызывает тоску, грусть. Если ребенок вспоминает что-то – можно погрустить и окунуться в воспоминания. Но при следующей возможности переключить ребенка на реальность: "Давай подумаем, что мы можем сделать, чтобы здесь было тоже хорошо?", "Давай посмотрим, что красивого/интересного/полезного есть здесь?", "Мы можем попробовать узнать, как здесь…" и пр.

Скучать по дому – ок. И вспоминать что-то тоже. И тосковать, и даже хотеть вернуться. Но детская психика обладает колоссальным ресурсом к обновлению и восстановлению. И если дать этому резерву проявиться – вы очень удивитесь.

Напомним, как успокоить ребенка во время обстрелов – советы психолога.

Также читайте, как сохранять спокойствие в нелегкое время – мнение отца троих детей Анатолий Анатолича.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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