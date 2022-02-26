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Как успокоить ребенка во время обстрелов – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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26 февраля, 23:31
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Мы и представить себе не могли, что нам придется прятать своих детей в бомбоубежища. Как с ними говорить о том, что Россия ведет войну с Украиной? Как объяснить, что россияне бомбят наши дома? Как ответить на вопрос, почему они это делают?
Как успокоить детей во время войны
Как успокоить детей во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Детская психика – очень уязвимая. Малыши очень чувствительны и ранимы. На самом тонком уровне они чувствуют малейшие изменения в поведении своих родителей. Даже, если вы делаете вид, что все хорошо, они воспринимают и перенимают вашу тревожность. Как же правильно объяснить ребенку, что сейчас война, что звуки сирен – это знак идти к укрытию, чтобы обезопасить себя от взрывов, а главное – как их успокоить?

Первое и самое главное – не скрывайте правду. Не нужно придумывать свои варианты событий, сказочные и вымышленные истории. Будьте откровенны, а главное – заверьте детей в том, что вы сделаете все, чтобы их обезопасить!

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В телеграм-канале Ukraine NOW опубликовали 6 советов о том, как разговаривать с детьми о войне и вести себя в эти тяжелые времена.

  • Старайтесь максимально показывать спокойствие.
  • Объясняйте каждый шаг и ваши планы. Если вы направляетесь в бомбоубежище, или эвакуируетесь из города, объясните ребенку, что дома небезопасно и что вам необходимо взять только самое необходимое.
  • Особо уделите внимание тому, чтобы рассказать, как вы делаете все для их безопасности. Ребенок должен понимать, что он полностью под вашей защитой. Также стоит объяснить детям, как сейчас важно, чтобы они делали все, что просят родители без пререканий и споров.
  • Отвлекайте ребенка играми, шутками, раскрасками, уроками, танцами и т.п. Говорите о бытовых вещах, привычных для нашей прошлой жизни. Читайте в голос.
  • Практикуйте вместе с детьми квадратное дыхание, которое применяют в стрессовых ситуациях и при панических атаках: вдох-задержка дыхания-выдох-задержка дыхания.
  • Также, психологи советуют стараться побольше обнимать ребенка, лишний раз держать за руку, гладить по голове и целовать. Это успокаивает даже взрослых.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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