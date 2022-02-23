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Как сохранять спокойствие в нелегкое время – мнение отца троих детей Анатолий Анатолича

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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23 февраля, 16:46
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Ведущий программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням на канале "Украина", поделился действенными советами, как не поддаваться панике и оставаться спокойным
Анатолий Анатолич дал советы, как сохранять спокойствие и не поддаваться панике
Анатолий Анатолич дал советы, как сохранять спокойствие и не поддаваться панике / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Коллаж: Сегодня

Каждое утро мы начинаем с просмотра новостей. Ищем мы не веселые видео о котиках, а, как бы страшно это не звучало, все то, что касается военного вторжения в Украину. Большинство украинцев настроены категорично в этом вопросе и готовы оставаться в родной стране и защищать ее любимыми способами.

Популярный телеведущий и блогер Анатолий Анатолич также рассказал, что ни в коем случае не собирается покидать свою страну. Телезвезда советует всем украинцам сохранять спокойствие и поддерживать друг друга.

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У меня трое детей и, конечно, я переживаю из-за ситуации, которая сейчас сложилась на наших границах. Знаю, что люди пытаются всячески подготовиться к возможному нападению наших соседей – кто-то пополняет запасы воды, кто-то покупает гречку, а кто-то вообще – оружие. Я ничего из перечисленного не делал, потому что уверен, что все будет хорошо. Верю в нашу мощную армию и полностью доверяю ребятам, стоящим на границе, – комментирует ведущий.

Анатолий Анатолич с семьей
Анатолий Анатолич с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анатолий Анатолич отметил, что, если полностью отстраниться от новостей и мыслей о политической ситуации в стране просто невозможно, то он избавляется от тревожности одним способом:

Однозначно – это спорт: на пробежку, в зал, побить грушу – работает идеально!.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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