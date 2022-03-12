На нас напали: как говорить про войну с ребенком

Как подобрать слова, чтобы объяснить детям, что Россия напала на Украину? Что делать, как успокоить ребенка, отвечая на его вопросы, почему папа не едет с нами? Рассказывает психолог

Как говорить про войну с ребенком, чтобы не напугать / Фото: Коллаж: Сегодня

Они преодолевают сотни километров, чтобы оказаться в безопасном месте. С начала российского вторжения из Украины выехали более 2 миллионов людей, сообщают в ООН. Больше всего женщин с детьми. Как объяснить ребенку, почему пришлось покинуть и дом, и можно ли использовать слово "война" – в нашем материале.

"НА НАС НАПАЛИ РОССИЯНЕ"

Шестилетняя Амина сидит в комнате арендованной квартиры и рассказывает, как нужно себя вести в случае обстрелов.

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"Надо спрятаться в подвал, или метро, или уехать", – говорит девочка.

Для ее семьи самым актуальным стал последний вариант. Район Харькова, где жила семья, обстреливают почти каждый день. Школа, куда Амина пошла в первый класс, стоит с выбитыми окнами.

Школа в Харькове, где училась Амина / Фото: Сегодня

"Сейчас я в Турции, а раньше была в Украине. На нас напали россияне", – рассказывает ребенок. Над ответом на вопрос, что именно случилось, когда страну атаковали, долго не думает. "Бомбили".

Из Харькова она с мамой на машине выехала 25 февраля. За рулем был отец.

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Отец шестилетней Амины вывозит семью в безопасное место / Фото: Сегодня

Через несколько дней семья добралась до границы с Румынией, оттуда уже на автобусе доехала до Бухареста. Конечной точкой маршрута стал город Аланья в Турции. Там были родственники, которые переехали туда еще в начале этого года – на несколько месяцев.

Пункт пропуска на границе с Румынией / Фото: Сегодня

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ГОВОРИТЬ ПРАВДУ, НО НЕ В ЖЕСТКОМ РАКУРСЕ

Мое мнение такое: ребенку, конечно надо говорить правду. Но не в таком жестком ракурсе, как мы ее видим через экраны наших телефонов, каналы, рассказы наших знакомых", – рассказала мама Амины Лилия.

О том, кто именно и почему напал на Украину, говорить ребенку она начала, как только семья оказалась в относительной безопасности.

Амина с мамой Лилией на пути в Турцию / Фото: Сегодня

Кто такие украинцы, кто такие россияне, почему они напали, что такое бомба, как мы защищаемся, как мы сплочены, почему мы бежим не в Россию, почему мы бежим в другие страны, почему нам помогают… В любом случае ребенок должен знать и быть уверенным в том, что все будет хорошо.

Также честно Лилия рассказывает Амине и почему с ними не смог поехать отец, что пересекать границу Украины сейчас имеют право не все мужчины, а, например, те у кого много детей. Родных братьев и сестер у Амины нет. Девочка рассказывает: по папе скучает, но знает, что он сейчас помогает Украине. На вопрос: "Хочешь ли ты домой в Украину?", уверенно отвечает: "Да".

СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ О ВОЙНЕ

По словам психолога Катерины Тищенко, говорить о войне с ребенком необходимо.

Молчание родителей всегда вызывает у ребенка недостаток информации, а значит и повышенный уровень тревоги. Ребенок чувствует, что он в опасности, ведь родители знают что-то о чем молчат. И значит, этот мир что-то мне не договаривает, – рассказала она.

Детям стоит говорить правду, но при этом давать ощущение безопасности / Фото: Сегодня

Детский психолог Оксана Сидун добавила:

Говорить необходимо с позиции силы – о том, что взрослые обязательно защитят детей, о том, что Вооруженные силы Украины делают все, чтобы настал мир в нашей стране.

Дети могут быть взволнованными и напуганными, могут плакать. Важно дать им возможность отреагировать на то, что происходит.

КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ О ВОЙНЕ – советы психолога

Быть спокойным и уверенным во время разговора.

Отвечать на вопросы, которые возникают у ребенка.

Говорить правдивую информацию, учитывая возраст ребенка.

Дать ребенку ощущение безопасности, объяснив, что родители сделают все для его защиты.

Дать телесный контакт (обнять, держать за руку).

В случае, если вы решили покинуть свой город или страну, то, по возможности, ребенку необходимо дать время, чтобы выбрать важную для него игрушку или вещи, которую он возьмет с собой. И, конечно, стоит честно говорить – собираетесь ли вы вернуться домой. Если точно знаете, что нет, то про это ребенка стоит предупредить сразу. Главное, чтобы он понимал – с вами ему ничего не угрожает.

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